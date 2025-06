Daniela Katzenberger präsentiert ihre dunkle Naturhaarfarbe

Daniela Katzenberger (38) hat ihre Fans jetzt mit ein paar nostalgischen Einblicken überrascht! Auf Instagram postete der Reality-Star eine Reihe von Fotos, die sie als junge Brünette zeigen – eine Seite von ihr, die nur die wenigsten kennen dürften. "Okay... nach all den Jahren ist es Zeit, euch was zu beichten: Ich bin keine Natur-Blondine", offenbarte die 38-Jährige mit einem Augenzwinkern. Die Bilder zeigen Daniela im Alter zwischen zwölf und siebzehn Jahren, bevor sie sich mit achtzehn endgültig von ihren dunklen Haaren verabschiedete. "Blondine – aus Überzeugung", fügte sie hinzu.

Bekannt geworden ist Daniela als strahlende Blondine, die mit ihrem unverwechselbaren Look und viel Charme die Herzen der Zuschauer eroberte. Dass ihre blonde Mähne das Ergebnis jahrelanger Blondierung und nicht etwa naturgegeben ist, war den meisten Fans allerdings längst klar. Auf den alten Bildern zeigt sie sich dennoch in ganz neuer Aufmachung – mit dunkler Haarpracht. Fans fällt auf: Mit Danielas Naturhaarfarbe sieht sie aus wie Töchterchen Sophia! "Sophia ist dir so ähnlich", schreibt ein Nutzer, während ein anderer kommentiert: "Deine Tochter ist ja ein Ebenbild von dir. Krass, wunderschön – dunkle Haare stehen dir sehr, sehr gut."

Ob mit blonder oder dunkler Mähne, Daniela ist dafür bekannt, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen. Ihre Fans lieben die "Kultblondine", wie sie oft genannt wird, für ihr auffälliges Styling und ihre direkte Art. Erst kürzlich sorgte sie mit einem glanzvollen Auftritt bei der Wahl zur Miss Universe für Aufsehen – auch wenn sie sich nicht die Krone schnappen konnte, zog sie dennoch alle Blicke auf sich. Daniela weiß eben, wie sie sich in Szene setzt – ob auf der großen Bühne oder mit lustigen Rückblicken auf Instagram.

Getty Images Daniela Katzenberger beim Deutschen Fernsehpreis im September 2024

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger als Jugendliche

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger als Jugendliche