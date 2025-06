Neunte Rückkehr zu "Alles was zählt" für Francisco Medina

Francisco Medina (48) kehrt nun erneut zu Alles was zählt zurück! Wie der Sender mitteilt, wird der Schauspieler ab dem 21. Juli wieder in seiner bekannten Rolle als Maximilian von Altenburg in der beliebten Daily Soap zu sehen sein. Eine Figur, die er seit 2007 in unregelmäßigen Abständen verkörpert – und die von Anfang an viele Fans begeistert hat. Francisco erklärte in einer Pressemitteilung: "Maximilian ist eine Figur mit vielen Schichten – und solange es etwas gibt, das mich reizt, kehre ich gern in seine Welt zurück." Die Zuschauer dürfen sich also bereits zum 9. Mal auf ein Wiedersehen mit der Serienfigur freuen.

Dieses Mal bringt Maximilian wohl eine bewegte Vergangenheit mit – und ein Geheimnis, das das Gefüge der Serienwelt ordentlich durcheinanderwirbeln könnte. Sein Comeback verspricht neue Konflikte, alte Spannungen – und die ein oder andere Überraschung. Ob er diesmal länger bleibt? Das bleibt vorerst offen. Klar ist: Die Zuschauer dürfen sich auf intensive Szenen und große Emotionen freuen. Was genau Maximilian im Schilde führt, wird sich in den kommenden Folgen von "Alles was zählt" zeigen. Wer keine Entwicklung verpassen will, schaltet montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL ein – oder streamt die neuesten Episoden jederzeit auf RTL+.

Privat erlebt Francisco derzeit ebenfalls aufregende Zeiten: Der Schauspieler ist kürzlich Vater von Zwillingen geworden. Seine beiden Söhne, Carlos und Ruben, haben sein Leben auf den Kopf gestellt und machen ihn überglücklich. Während er sich auf sein berufliches Comeback vorbereitet, genießt Francisco also auch die Freuden des Familienlebens. Die Balance zwischen Dreharbeiten und Vatersein ist für ihn eine ganz neue Erfahrung – die er offenbar mit viel Freude annimmt.

Getty Images Francisco Medina beim RTL Spendenmarathon 2015

ActionPress Francisco Medina, TV-Star

Getty Images Schauspieler Francisco Medina, April 2025