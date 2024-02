Ciao Netflix: Wechseln Prinz Harry und Meghan zu Paramount?

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) könnten bald einen neuen Heimsender haben. Nach ihrem Umzug von London in die USA hatten die beiden Royals einen Megadeal mit Netflix abgeschlossen. Nach der Mini-Serie "Harry & Meghan" veröffentlichte der Sohn von König Charles (75) noch eine Doku über seine Invictus Games. Doch 2025 läuft der Vertrag mit dem Streaminganbieter aus. Wechseln Harry und Meghan nun zu einer anderen großen Produktionsfirma?

Weil Harry und Meghan erst vor ein paar Tagen auf persönliche Einladung von Paramount Pictures zu einer Filmpremiere kamen, wird spekuliert, dass die Firma den beiden ein neues Zuhause geben könnte. Für das Ehepaar wäre das wohl ein lohnender Deal, denn so hätten die beiden die Möglichkeit, Projekte zu realisieren, die Netflix eindampfte. "Ich glaube, dass Meghan und Harry mehr in die Produktion von Film und Fernsehen einsteigen wollen [...]. Es gibt auch Gerüchte, dass Meghan im Jahr 2024 ihr Regiedebüt geben möchte", erklärt die PR-Expertin Lynn Carrat gegenüber The Mirror.

In diesem Jahr wollen Harry und Meghan nämlich ihre erste Literaturverfilmung in Angriff nehmen. Ihre Produktionsfirma Archewell Productions wird den Roman "Meet Me At The Lake" für Netflix verfilmen. Laut Lynn sind aber noch weitere Projekte in Planung. Vor allem die Trickserie "Pearl" soll ihnen am Herzen liegen – Netflix beendete die Umsetzung vorzeitig.

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry auf einer Filmpremiere

Netflix Herzogin Meghan und Prinz Harry für ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan"

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games, 2018

