Diese zwei Stars müssen "Kampf der Realitystars" verlassen

Am Ende der fünften Folge von Kampf der Realitystars steht wieder die Stunde der Wahrheit an – die Teilnehmer nominieren nacheinander den Kandidaten, der ihrer Meinung nach die Sala verlassen soll. Neuankömmlinge Colleen und Gisele (36) können sich heute zurücklehnen, die beiden sind für diese Entscheidung sicher. Auch Aleksandar Petrovic muss nicht zittern: Das Gewinnerteam des Safety-Spiels hat beschlossen, dass der 33-Jährige heute auf jeden Fall bleiben darf. Für zwei andere Realitysternchen soll der Wettkampf aber heute vorbei sein: Tanja Tischewitsch (34) und Kevin Schäfer müssen ihre Koffer packen.

Vor allem über die Entscheidung eines Mitstreiters ist Kevin besonders enttäuscht. Dass ihn Aleks (33) nominiert hat, kann der ehemalige Prince Charming-Teilnehmer kaum fassen. "Was für ein W*chser", wettert er und ergänzt: "Ich habe ihn als so tollen, netten Menschen kennengelernt. So fürsorglich und immer an meiner Seite. Und dann haut der mir so ein Messer in den Rücken." Aber auch an den anderen Kandidaten lässt er kein gutes Wort und bezeichnet sie als "verfluchte Saubande". Tanja nimmt ihren Rauswurf etwas sportlicher. Sie habe eine schöne Zeit gehabt und wünsche allen nur das Beste. Im Einzelinterview verrät sie bereits damit gerechnet zu haben: "Ich bin eine starke Konkurrentin und ich komme mit jedem gut klar". Sie hat aber auch keine Zweifel daran, wer ihren Rauswurf zu verantworten hat: "Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass Gisele entschieden hat".

Moderatorin Cathy Hummels (36) beendet die Stunde der Wahrheit mit den verheißungsvollen Worten: "Denkt immer daran, wenn bei 'Kampf der Realitystars' eins sicher ist, dann, dass nichts sicher ist." Was dann nämlich kommt, damit hat keiner der Realitystars gerechnet. Kevin und Tanja erfahren, dass durch Annemies freiwillige Heimkehr einer der beiden Rausgewählten in die Sala zurückkehren darf. Der Haken: Wer von ihnen eine zweite Chance bekommt, darauf müssen sich die zwei selbst einigen. "Das ist richtig scheiße", bringt es Kevin auf den Punkt, denn sowohl er als auch Tanja möchten weiter um das Preisgeld kämpfen. Wie sie entscheiden, wird erst in der nächsten Folge zu sehen sein.

TVNOW Der "Prince Charming"-Kandidat Kevin bei der Gentlemen-Night

RTL2 Tanja Tischewitsch in der fünften Folge Kampf der Realitystars

