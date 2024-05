Kurzer Besuch: Ist Prinz Harry etwa schon wieder abgereist?

Offenbar hatte Prinz Harry (39) bei seinem Heimatbesuch in Großbritannien besonders eilig... Der Sohn von König Charles III. (75) hielt sich in den vergangenen Tagen in der britischen Hauptstadt auf. Dort nahm er Termine im Rahmen seiner Invictus Games wahr. Am Mittwoch besuchte er anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Sportevents beispielsweise einen Gottesdienst in der St. Paul's Kathedrale. Doch laut einem Bericht von Hello! sei der Rotschopf schon kurz darauf wieder abgereist. Der Grund: Er begibt sich gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (42), die ihn nicht nach Großbritannien begleitete, auf eine Reise nach Nigeria.

Gegenüber dem Magazin erklärt David Wiseman – ein Freund und Mitarbeiter von Harry – die Hintergründe der Reise nach Afrika. "Wir werden die nächsten Tage in Nigeria verbringen, um die Fortschritte zu sehen, die beim Aufbau und der Entwicklung der sportlichen Rehabilitation erreicht wurden", betont er. Angeblich seien Harry und Meghan vom Generalstabschef des Verteidigungsministeriums eingeladen worden. Diesen habe das Paar bei den Invictus Games in Düsseldorf im September kennengelernt.

Während seines kurzen Besuchs in Großbritannien hat sich Harry nicht mit seinem Vater Charles getroffen. Vor wenigen Tagen erklärte ein Sprecher gegenüber The Sun, dass es kein persönliches Gespräch der beiden geben wird. "Aufgrund des vollen Programms Seiner Majestät wird dies leider nicht möglich sein", hieß es. Dabei hätte das Vater-Sohn-Gespann garantiert viel Gesprächsstoff. Immerhin liegen die beiden seit Jahren im Clinch. Außerdem kämpft Charles im Moment gegen eine Krebserkrankung.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images König Charles III. und Prinz Harry, 2022

