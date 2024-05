Können sich Mike Heiter und Leyla Nachwuchs vorstellen?

Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) sind seit wenigen Monaten ein Paar. Wie glücklich die beiden Dschungelcamper miteinander sind, machen sie immer wieder in den sozialen Medien deutlich. Gibt es also etwa bald Nachwuchs bei den Turteltauben? Im RTL-Interview plaudern die beiden aus, dass sie sich durchaus Kinder vorstellen können! "Ja, irgendwann auf jeden Fall schon", stellt Leyla klar. Mike scheint das genauso zu sehen: "Ich auch, ja. Nach meiner Reise der letzten Monate bin ich jetzt angekommen."

Beginnen Mike und Leyla also bald mit der Familienplanung? "Wir genießen jetzt erst mal die Zweisamkeit – wie jedes andere normale Pärchen auch", stellt der Hottie klar. "Wir fliegen bald in den Urlaub, in einen richtigen, ordentlichen Urlaub – nach Dubai. Und dann schauen wir mal", erzählt Mike in dem Interview weiter.

Dass es das Paar sehr ernst miteinander meint, machten Mike und Leyla erst kürzlich deutlich. "Ja, wir haben uns vor ein paar Tagen sogar die erste Wohnung in Essen angeguckt", schwärmte der 31-Jährige in einer Instagram-Fragerunde und fügte hinzu: "Aber wir wissen noch nicht, ob wir ein Haus oder eine Wohnung nehmen." In den nächsten Wochen wollen sich die beiden daher noch weitere Immobilien anschauen.

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Februar 2024

