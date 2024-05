Nach Drogensucht: Kerry Katona hatte schmerzhafte Nasen-OP

Ihre langjährige Kokainabhängigkeit ging an Kerry Katona (43) nicht spurlos vorbei. Der exzessive Drogenmissbrauch in ihren Zwanzigern hatte ihre komplette Nasenscheidewand zerstört. "Ich schniefe die ganze Zeit, weil meine Nase ständig läuft", hatte die Musikerin noch im vergangenen Monat im Netz geklagt. Deshalb entschied sich die britische Musikerin vor wenigen Tagen zu einem großen Schritt: Sie ließ sich operativ die Schäden beseitigen. Dafür wurde ihr in Teil ihres Rippenknochens in die Nase gesetzt. Offenbar kein leichtes Unterfangen, wie nun Schnappschüsse von Kerry kurz nach der Behandlung zeigen. Die aktuellen Bilder, die Daily Mail vorliegen, sind nichts für schwache Nerven. Mit blutiger Nase und dunklen Schatten um die Augen blickt die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin ernst in die Kamera.

Trotz der offenbar schmerzhaften Operation ist Kerry mehr als glücklich über ihre Entscheidung. Schon lange habe sie sich gewünscht, die Spuren ihrer Vergangenheit ein für alle Mal zu beseitigen, erklärte sie vor ihrer Operation in einem Video auf Instagram. Glücklich machte sie deutlich: "Das ist, als würde ich endlich eine Tür zu einem Kapitel meines Lebens schließen, das ich schon vor Jahren geschlossen habe."

Über ihren Drogenkonsum, insbesondere während der gemeinsamen Zeit mit ihrem Ex-Mann Mark Croft, spricht die Reality-TV-Teilnehmer immer wieder ganz offen. "Es hätte schlimm ausgehen können, ich hatte zweimal eine Überdosis", erinnerte sie sich im vergangenen Jahr in den sozialen Netzwerken ehrlich an diese dunkle Zeit ihres Lebens. Dankbar fügte die 43-Jährige hinzu: "Ich habe Glück, dass ich noch lebe und diese tolle zweite Chance bekommen habe. Mir geht es gut, ich bin stolz auf mich!"

Kerry Katona, Realitystar

Kerry Katona, Sängerin

