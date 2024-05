Wie süß: Loredana feuert ihren Karim Adeyemi im Stadion an!

Loredana Zefi (28) ist wahrscheinlich Karim Adeyemis (22) größter Fan! Die Rapperin und der BVB-Star gehen seit fast einem Jahr offiziell gemeinsam durchs Leben. Nicht nur privat sind sich die beiden eine riesige Stütze: Auch beim vergangenen Fußballmatch des Dortmunder Kickers gegen Paris Saint-Germain feuerte Loredana ihren Liebsten kräftig an. Auf Instagram teilt die Beauty nun ein Kussfoto mit Karim, welches direkt nach dem gewonnenen Spiel aufgenommen wurde. Unter den süßen Schnappschuss schreibt die Schweizerin: "Freue mich so für dich."

Mit dem Sieg gegen den Pariser Fußballverein ist Borussia Dortmund in das Finale der Champions League eingezogen. Jetzt, wo Karims Liebste bereits so weit für den Fußball-Profi gereist ist, könnte sie auch im Finale im Londoner Wembley-Stadion anwesend sein. Und hoffentlich wird sie den Kicker dabei nicht von dem wichtigen Fußballspiel ablenken, damit das Paar auch einen möglichen Champions-League-Sieg miteinander zelebrieren kann.

Zu Anfang der Beziehung prasselte nämlich ziemlich viel Kritik auf Loredana ein. Der Hintergrund: In der Saison ihres Liebesdebüts konnte Karim in Sachen Fußball weniger überzeugen als gewohnt – und daran soll laut den Fans die Rapperin die Schuld gewesen sein. Die Blondine wies diese Anschuldigungen entschieden von sich und verriet ganz nebenbei, dass die beiden viel länger zusammen waren, als bis dato angenommen. "Die Leute denken: Krise, weil er nicht so gut spielt, meinetwegen. Aber nein, es ist nicht so. Ich bin mit ihm seit Dezember zusammen", erklärte sie im Interview mit Deutschrap Ideal. Demnach waren die Rapperin und der Kicker schon in der Vorsaison ein Paar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Karim Adeyemi im April 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / loredana Loredana und Karim Adeyemi im September 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Loredanas Unterstützung für Karim? Großartig! So soll es sein. Hmm, ich finde, das ist selbstverständlich! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de