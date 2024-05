Hohes Fieber: Tanja Szewczenko hat fiese Schweinegrippe

Tanja Szewczenko (46) hat es ganz schön erwischt! Bereits vor einigen Tagen meldete sich die frühere Alles was zählt-Schauspielerin mit besorgniserregenden Nachrichten bei ihren Followern: Sie liegt mit hohem Fieber im Bett. Nun gibt Tanja via Instagram ein Update zu ihrem Gesundheitszustand: "Es kam noch mal eine sehr nette Schwester und hat mich erneut mit drei Infusionen versorgt, weil ich morgens wieder 40,2 Grad Fieber und Schüttelfrost hatte." Sie habe Infusionen verabreicht bekommen, die helfen: "Zum einen wurde mir Flüssigkeit zugeführt, fiebersenkende Mittel verabreicht und hochdosierte Vitamine gegeben." Sie sei komplett dehydriert gewesen, obwohl sie literweise Flüssigkeit getrunken habe.

Nun weiß Tanja auch, warum sie mit hohem Fieber im Bett liegt. "Influenza A (auch als Schweinegrippe bekannt) hatten wir 2019 alle in Deutschland und ich hatte damals neben Norman und Jona den schwersten Verlauf", erklärt sie im Netz und fügt hinzu: "Es hatten sich noch Bakterien auf der Lunge ausgebreitet und ich stand damals kurz vor einer Lungenentzündung." Damals habe es einige Tage gedauert, bis sie die Diagnose bekamen. Diesmal sei die 46-Jährige aber auf einem guten Weg: "Ich habe das Gefühl, dass heute schon das Schlimmste vorbei ist!"

Das Schicksal scheint es in letzter Zeit nicht nur schlecht mit Tanja zu meinen. Auch ihr Sohn Leo blieb in jüngster Vergangenheit nicht verschont, wie die Schauspielerin im Netz mitteilte. Ihre Kids hätten draußen gespielt und plötzlich habe jemand geweint: "Ich bin zu ihm gerannt und ich habe ihn hochgenommen. Es blutete wie verrückt. Er schrie wie am Spieß." Der Dreijährige hatte einen tiefen Schnitt auf seiner Stirn, eine Platzwunde.

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko, Schauspielerin

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenkos Sohn Leo, April 2024

