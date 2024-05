Prinzessin Elisabeth zieht für Eliteuniversität in die USA!

Prinzessin Elisabeth (22) hat große Pläne. Wie der belgische Palast auf seiner offiziellen Webseite veröffentlicht, zieht die Thronfolgerin bald in die USA. "Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Elisabeth, Herzogin von Brabant, wird ab diesem Sommer an der Harvard University in Boston in den Vereinigten Staaten studieren", wird dort feierlich verkündet. Sie habe die Zulassungsprüfung für den umkämpften Masterstudiengang "Public Policy" bestanden und dürfe sich deshalb nun auf das zweijährige Programm an der Eliteuni freuen. Noch dazu habe die Überfliegerin kürzlich einen Ehrenpreis eines Austauschprogramms des US-Außenministeriums erhalten.

Für Elisabeth sollten die heiligen Hallen der Harvard University nicht allzu einschüchternd sein. Die 22-Jährige macht momentan ihren Bachelor in Politik- und Geschichtswissenschaften an der Hochschule in Oxford, einer ebenso renommierten Institution. Die Spitzenuniversität in Boston ist ein beliebtes Ziel für internationale Royals. Laut Hello! studierten dort unter anderem auch König Frederik (55) von Dänemark und Kaiserin Masako von Japan. Fans von Komödien der 2000er-Jahre kennen die Uni aus "Natürlich blond". In dem Streifen büffelt Elle Woods dort für ihr Jurastudium.

Wie viele andere Mitglieder ihrer Familie hatte Elisabeth vor ihrem Studium eine Militärakademie besucht. Ihre militärische Ausbildung hatte die Tochter von König Philippe (64) schon 2021 beendet. Berichten von Daily Mail zufolge wurde ihr dann im vergangenen Jahr eine besondere Ehre zuteil. In einer feierlichen Vereidigung wurde sie zur Offizierin ernannt. Zu diesem Anlass posierte Philippe mit seinem ältesten Kind für die Fotografen. Der Monarch, der selbst ausgebildeter Kampfpilot ist, blickte damals total stolz in die Kameras.

Getty Images König Frederik, der neue dänische Monarch

Getty Images König Philippe von Belgien und Prinzessin Elisabeth von Belgien

