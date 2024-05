Homestory? Neue Doku über Prinz Harry und Meghan geplant!

Neues von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42)! Ein Team von deutschen Journalisten soll nun die Nachbarschaft der Eheleute besucht haben – das plaudert der ehemalige Reporter und Adelsexperte Richard Mineards aus! "Die in Los Angeles ansässige Produzentin Melanie Hillmann hat mich unter der Regie von Ulrike Grunewald zwei Stunden lang über meine Nachbarn in Riven Rock, Prinz Harry und Meghan Markle, ausgefragt. Das Interview wird zu gegebener Zeit im Rahmen einer Primetime-Dokumentation im ZDF ausgestrahlt", berichtet der Wahl-US-Amerikaner laut Mirror. Die Fans können sich angeblich auf einen ganz privaten Einblick in das neue Leben des Royals und seiner Gattin in Montecito, Kalifornien, freuen.

Ulrike traf die beiden bereits im vergangenen Jahr, als Harry einer Verpflichtung der Invictus Games in Düsseldorf nachging. Damals berichtete die Dokumentarfilmerin: "Jetzt, wo Meghan hier ist, ist er überglücklich. Sie hielten Händchen und feuerten die Wettkämpfer bei verschiedenen Spielen an. Sie scheinen sich sehr nahezustehen – entweder das, oder sie sind sehr gute Schauspieler. Soweit ich das beobachten konnte, scheinen sie sehr verliebt zu sein."

Im Zuge der Invictus Games ist der Rotschopf auch aktuell wieder unterwegs, dieses Mal jedoch ohne seine Frau. Und obwohl das Event ihn nach London bringt, wird es zu keinem Treffen mit seinem Vater König Charles (75) kommen! "Aufgrund des vollen Programms Seiner Majestät wird dies leider nicht möglich sein", gab ein Sprecher des Monarchen gegenüber The Sun bekannt. Das letzte persönliche Treffen von Vater und Sohn fand im Februar statt, kurz nach Charles' Krebsdiagnose, fiel jedoch mit rund 30 Minuten äußerst knapp aus.

Instagram / nachofigueras Nacho Figueras, Herzogin Meghan und Prinz Harry im April 2024

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Düsseldorf im September 2023

