ESC-Halbfinale: Finnland polarisiert mit Schlüpfer-Auftritt!

Der finnische Teilnehmer des Eurovision Song Contests hat es dieses Jahr faustdick hinter den Ohren. Bei seiner Performance im ESC-Halbfinale singt der Künstler Windows95man (38) das Lied "No Rules" (auf Deutsch: "Keine Regeln"), ohne dabei eine Hose anzuhaben. Stattdessen trägt er einen kleinen beigefarbenen Stofffetzen, um sein bestes Stück zu verdecken. Während der Show wird deshalb seine untere Körperhälfte durchgehend von Kameras, Nebelmaschinen oder Klemmbrettern verdeckt. Zum Ende des Auftritts kommt schließlich eine klitzekleine, kurze Jeans von der Decke geflogen und der DJ kann sich wieder anziehen.

Im Netz sind die Meinungen zu dem Nackedei-Aufritt gespalten. Auf YouTube kommentiert ein User: "Ich liebe die ironischen Texte, die Outfits und die ganze Verrücktheit. Sie schlagen sich gut und haben ihren Platz im Finale verdient. Die Jury wird wieder null Punkte geben, aber das ist Finnland egal!" Andere sind genervt von dem Klamauk um die Finnen. "Schlechter Song und dumme Bühnenshow – die müssen immer eine Lachnummer machen, um Punkte zu bekommen", findet ein ESC-Fan.

Das Finale des Musikwettbewerbs findet am 11. Mai statt. Der deutsche Beitrag könnte den ESC-Fluch brechen und endlich mal wieder einen Platz in der Top Ten erreichen. Sänger Isaak Guderian (29) wird in Malmö seine emotionale Ballade "Always on the Run" zum Besten geben. Der Mindener konnte sich nach seinen ersten internationalen Auftritten über gute Kritik aus dem Ausland freuen. "Moment, was? Deutschland ist tatsächlich wirklich gut. Ich bin ein wenig verblüfft. Ja, Isaak, du schaffst das", schrieb ein überraschter Zuschauer auf X.

Getty Images Windows95man, Finnischer Eurovision Song Contest-Teilnehmer 2024

Getty Images Isaak Guderian im ESC-Halbfinale 2024

