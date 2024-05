Übernachtet Prinz Harry während UK-Besuch in einem Hotel?

Prinz Harry (39) ist aktuell zu Besuch in seiner Heimat Großbritannien. Heute Morgen ist der Adelige in London gelandet und hat sich direkt seinen Verpflichtungen vor Ort gewidmet. Morgen wird er in der St. Paul's Cathedral erwartet, um das zehnjährige Bestehen der Invictus Games zu feiern. Doch wo verbringt ein Royal eigentlich die Nacht? Berichten von Mirror zufolge wird er wohl eher nicht in einer der königlichen Residenzen unterkommen. Es wird stattdessen davon ausgegangen, dass er tatsächlich in einer Hotelsuite nächtigen wird – während die genaue Unterkunft nicht bekannt ist, wird spekuliert, Harry nächtige am liebsten im Goring Hotel für rund 9.300 Euro die Nacht.

Seine Residenz Frogmore Cottage verlor der Sohn von König Charles (75) vor rund einem Jahr. Angeblich soll es ihm Ende des vergangenen Jahres ebenfalls verwehrt worden sein, dort während eines Besuchs die Nacht zu verbringen. Es wird jedoch vermutet, dass es im Buckingham Palace, Clarence House, Kensington Palace und Windsor Castle freie Zimmer gibt, die ihm normalerweise zur Verfügung gestellt werden, wenn er sie nutzen möchte. Dieses Angebot scheint der Ehemann von Herzogin Meghan (42) allerdings nicht annehmen zu wollen – bei seinen letzten Besuchen, so auch im Februar dieses Jahres, zog er einen Hotelaufenthalt vor.

Doch es bleibt nicht bei der Nacht im Hotelzimmer – Harry soll jeglichen Kontakt mit den Royals während seines Besuchs meiden! Dass zwischen dem Rotschopf und seinem Bruder Prinz William kein Treffen geplant ist, sickerte bereits vor wenigen Tagen durch. Doch heute hat der Palast überraschenderweise bekannt gegeben, dass auch mit seinem Vater Charles kein Termin vereinbart ist! "Aufgrund des vollen Programms Seiner Majestät wird dies leider nicht möglich sein", erklärte ein Sprecher des Palastes gegenüber ITV.

Getty Images Prinz Harry bei seinem Besuch in London im Mai 2024

Getty Images König Charles III. und Prinz Harry, 2022

