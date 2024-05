Bricht Nadin "Gestrandet... in den Flitterwochen" etwa ab?

Ziehen im Paradies etwa dunkle Wolken auf? Eigentlich hatten Nadin und Niklas am Anfang ihrer Gestrandet... in den Flitterwochen-Zeit noch ordentlich Schmetterlinge im Bauch – doch inzwischen zanken sich die Turteltauben immer häufiger. In der aktuellen Folge geraten die beiden aneinander, weil sich die Verkäuferin trotz eines Geschenks nicht wertgeschätzt fühle und sich mehr Aufmerksamkeiten, beispielsweise in Form eines Blumenstraußes, gewünscht hätte. Der Maurer aus Hamburg könne das aber gar nicht nachvollziehen. Nachdem der Streit weiter ausartet, äußert der Tattoo-Fan seine Zweifel: "Ich habe eigentlich fast keine Lust mehr, dich kennenzulernen."

Einige Zeit später sucht Niklas dann doch noch mal das Gespräch mit Nadin und schlägt ihr einen Neuanfang vor. Doch die Kuppelshow-Kandidatin ist von den Worten ihres Auserwählten weiterhin sehr verletzt. "Ich bin da auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger jetzt. Das Vertrauen ist jetzt definitiv angebrochen, weil er Dinge gesagt hat, die mich verletzt haben", fasst sie die Situation zusammen. Letztendlich umarmen sich die beiden zwar – doch bislang bleibt es noch unklar, ob sie sich noch einmal zusammenraffen und ihrer Liebe eine weitere Chance geben.

Dabei hat das TV-Experiment auf der traumhaften Insel für das Paar so gut begonnen. Schon direkt zu Beginn ihrer Flitterwochen waren die beiden hin und weg voneinander. Zu diesem Zeitpunkt schwärmte Nadin noch in den höchsten Tönen: "Ich würde sagen, dass es wirklich von Anfang an gefunkt hat. Sowohl beim Speeddating als auch jetzt." Und auch Niklas nahm seine TV-Partnerin freudestrahlend in den Arm.

SAT.1/ Tan Nian Xing "Gestrandet ... in den Flitterwochen"-Kandidat Niklas

SAT.1/ Tan Nian Xing "Gestrandet ... in den Flitterwochen"-Kandidatin Nadin

