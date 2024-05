Zurück in der Heimat: Was erwartet Prinz Harry in London?

Prinz Harry (39) kehrt zum zehnten Jubiläum seiner eigens gegründeten Invictus Games zurück nach London. Bereits am Dienstag landet der Royal in seiner Heimat. "Prinz Harry ist im Vereinigten Königreich. Er ist hier vor seinem morgigen Gottesdienst in der St. Paul's Cathedral gelandet, um das zehnjährige Bestehen der von ihm 2014 gegründeten Invictus Games zu feiern", erklärt der Korrespondent Chris Ship gegenüber ITV. Trotz des besonderen Ereignisses kehrt Harry allein in seine Heimat zurück – seine Frau Meghan (42) ist in den USA geblieben. Eine Frage beschäftigte die Öffentlichkeit aber schon im Vorfeld: Wird es ein Treffen mit Harrys Vater König Charles (75) geben?



