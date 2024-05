Bereut "Make Love, Fake Love"-Lisa Teilnahme an der Show?

Make Love, Fake Love lief für Lisa Postel nicht wie geplant: Ihr Freund Xander verliebte sich in Antonia Hemmer (24), obwohl er der Single-Dame eigentlich nur Gefühle vorspielen sollte, um ein Preisgeld für sich und seine Partnerin abzustauben. Am Ende entschied sich Xander dafür, der Liebe mit Antonia eine Chance zu geben, und Lisa verließ die Show allein. Promiflash hat nachgehakt – würde die Kosmetikerin im Nachhinein etwas anders machen? "Ich würde nicht mehr in eine Show gehen, die mit Partner stattfindet, ohne Kontakt zu ihm haben zu können", gesteht sie.

Im Finale trafen Lisa und Antonia zum ersten Mal persönlich aufeinander, und auch mit Xander hatte sie erstmals seit dem Vertrauensbruch wieder Kontakt. Dementsprechend sei der Showdown für sie ganz schön nervenaufreibend gewesen. Die 32-Jährige erinnert sich im Promiflash-Interview: "Ich war absolut überfordert und dachte mir nur immer: 'Lisa, lass dir bloß nichts anmerken… Diese Genugtuung gibst du ihnen nicht und zeigst allen, wie stark du bist.'" Für ihren Ex hatte sie nur wenige, harte Worte übrig und verließ im Anschluss schnell das Set. Ob die beiden nach dem Finale doch noch einmal das Gespräch gesucht haben, kann die Münchnerin jedoch noch nicht verraten – die Fans müssen also wohl oder übel das große Wiedersehen der Show abwarten.

Lisa scheint es also zu bereuen, dass sie überhaupt erst an der Show teilgenommen hat. Ihr Ex Xander und seine neue Flamme hingegen sehen das ganz anders. "Bereuen tue ich eigentlich gar nichts", zuckt die Ex-Bauer sucht Frau-Kandidatin im Interview mit RTL auf Instagram mit den Schultern. Und auch der Barkeeper beteuert, ihm gehe es genauso. "Absolut gar nichts", pflichtet er ihr bei.

RTL / privat "Make Love, Fake Love"-Xander und seine Freundin Lisa

RTL Antonia und Make Love, Fake Love-Xander

