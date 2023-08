Ist das das neue Filmprojekt von Prinz Harry und Meghan?

Ein Leben wie im Film? Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (42) kehrten dem britischen Königshaus im Jahr 2020 den Rücken zu und zogen in die USA, um dort an einigen eigenen Projekten zu arbeiten. Darunter waren beispielsweise ein Podcast, Harrys Biografie "Reserve" und die Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan". Nun scheinen sie ihr nächstes großes Projekt an Land gezogen zu haben!

Denn es sieht so aus, als würden die beiden in Zusammenarbeit mit Netflix den Bestseller-Roman "Meet Me At The Lake" von Carley Fortune verfilmen. Ob die Adaption eine Serie oder ein Film werden soll, ist noch nicht bekannt. Der Verlag Penguin Random House bestätigte jedoch gegenüber Forbes, dass sich die Produktionsfirma Archewell Productions, welche Harry und Meghan gehört, die Filmrechte an dem Bestseller gesichert hat. Auch die Autorin des Romans zeigte sich begeistert: "Ich freue mich darauf, mit Netflix und Archewell zusammenzuarbeiten, um 'Meet Me At The Lake' auf die Leinwand zu bringen", meldete sie sich zu Wort.

Die Neuigkeiten über das Projekt kommen kurz nachdem öffentlich wurde, dass das Paar ihren Deal mit Spotify beendet hatte. Des Weiteren gab es Gerüchte, dass sie die Zusammenarbeit mit Netflix ebenfalls beenden wollen, was aber ein Sprecher des Streamingdienstes bereits verneinte.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im November 2021

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im April 2022

RCF / MEGA Meghan Markle und Prinz Harry in New York, September 2021

