Kim Kardashian balancierte für die Met Gala auf Zehenspitzen

Kim Kardashian (43) hat das Sprichwort "Wer schön sein will, muss leiden" wohl etwas zu ernst genommen. Die Unternehmerin überraschte auf der Met Gala mit ihrer extrem schmalen Taille. In einem Video von Vogue plauderte sie nun auch über ihre heikle Schuhwahl: Für ihren aufwendigen Look musste Kim auf Zehenspitzen über den roten Teppich balancieren. "Wenn ich Schuhe mit Absätzen tragen würde, würden sie im Metallrock stecken bleiben", erklärt Kim. Die Schuhe bestanden deshalb aus durchsichtigen Plateauabsätzen, die ihr nur unter dem Fußballen Höhe verliehen. "Um diese Schuhe tragen zu können, muss man auf Zehenspitzen laufen und seine Wadenmuskeln anspannen", beschreibt der Realitystar.

Trotz der Anstrengung war es für Kim der Verzicht auf Komfort wert, um den Ansprüchen des Designerkleids von John Galliano (63) persönlich gerecht zu werden. Der The Kardashians-Star legte Wert darauf, dem Outfit Höhe zu verleihen. Da sie selbst nur 1,57 Meter groß ist, wäre der Rock zu lang gewesen und hätte auf dem Boden geschleift, was den Look beeinträchtigt hätte. "Wir müssen tun, was wir tun müssen – schließlich machen Ballerinas das auch", betont die vierfache Mutter.

Am Ende war die Mühe es wert: Kim landete mit ihrem Outfit auf mehreren Best-Dressed-Listen und begeisterte mit ihrer Interpretation des Dresscode-Themas "The Garden of Time". Doch im Internet stieß sie auf heftige Kritik. Neben den unbequemen Schuhen trug die Unternehmerin ein enges Korsett, das ihre sehr schmale Taille betonte. "Kimberly, wo sind deine Organe?", schrieb ein schockierter Fan auf Instagram. Auch für den grauen Cardigan, den sie über die Schultern geworfen hatte, konnten sich ihre Follower nicht begeistern. "Der Cardigan ruiniert das ganze Outfit. Das sieht lächerlich aus", kommentierte ein Nutzer.

Getty Images Kim Kardashian, Met Gala 2024

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2024

