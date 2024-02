Nach langer Zeit: Filmstar Paul Hogan besucht ein Event!

Er zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit! In den 1980er-Jahren hatte Paul Hogan (84) durch seine Rolle als Mick Dundee in dem Film "Crocodile Dundee" große Bekanntheit erlangt. Im Jahr 2022 hatte der Schauspieler öffentlich gemacht, dass er an einer Retroperitonealfibrose erkrankt war. In den letzten Jahren hatte sich der Filmstar größtenteils aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Doch kürzlich zeigte sich Paul wieder auf einem Event!

Am Freitag besuchte Paul die "G’Day USA Arts Gala" in Los Angeles. Lächelnd posierte der "Almost an Angel"-Darsteller auf dem roten Teppich. Der gebürtige Australier war auch für den ein oder anderen Spaß mit den anwesenden Fotografen zu haben. Insgesamt machte der 84-Jährige, der kurzzeitig sogar auf einen Rollstuhl angewiesen war, einen fitten Eindruck und wirkte sehr gut gelaunt.

Während der Dreharbeiten zu "Crocodile Dundee" hatte Paul seine spätere Ehefrau, die Schauspielerin Linda Kozlowski (66) kennen und lieben gelernt. Die beiden hatten im Jahr 1990 geheiratet, bevor Linda im Januar 2013 die Scheidung einreichte.

Getty Images Paul Hogan bei der "G’Day USA Arts Gala" in Los Angeles 2024

Getty Images Paul Hogan, Schauspieler

Getty Images Paul Hogan im Januar 2019

