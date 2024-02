Hochseilartist Freddy Nock stirbt im Alter von 59 Jahren

Traurige Neuigkeiten aus der Sportwelt! Freddy Nock (✝59) war ein beliebter Akrobat. Der Schweizer machte sich als Hochseilartist, Stuntman und Extremsportler einen Namen. Er entstammt der bekannten Zirkusfamilie Nock und stellte seit den 90er-Jahren einen Weltrekord nach dem anderen auf: Sein erster Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde gelang ihm mit dem Lauf auf dem Tragseil der St. Moritz Signalbahn. Doch nun wird bekannt: Freddy ist verstorben.

"Wir sind alle bestürzt. Er hat keinen kranken Eindruck gemacht. Wir stehen im Austausch mit seiner Familie, sobald wir mehr wissen, wird es ein Statement geben", äußert sich eine Pressesprecherin des Circus Roncalli gegenüber 20 Minuten. Zu den Umständen von Freddys Tod gibt es derzeit keine weiteren Einzelheiten. Laut Zeit Online kam es aber zu einem Polizeieinsatz am Wohnort des Extremsportlers.

Auf X melden sich die ersten Fans von Freddy bestürzt zu Wort. "Ich habe ihn 2018 live gesehen, als er den Weltrekord auf dem Todesrad in Zofingen […] gebrochen hat. Er war ein großartiger Künstler. Ruhe in Frieden", schreibt eine betroffene Userin. "Ruhe in Frieden Freddy – Nächste Show im Himmel", drückt ein weiterer Fan auf Instagram seine Anteilnahme aus.

