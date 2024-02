Karl Lauterbach posiert erstmals mit Freundin auf Red Carpet

Karl Lauterbach (60) will sein Glück wohl der ganzen Welt zeigen! Ende Januar machte der deutsche Politiker bekannt, dass er wieder in festen Händen ist: Der Gesundheitsminister geht gemeinsam mit der Journalistin Elisabeth Niejahr durchs Leben. Jetzt zeigt sich der gebürtige Dürener auch erstmals in der Öffentlichkeit mit seiner neuen Partnerin: Karl und Elisabeth posieren gemeinsam auf dem roten Teppich!

Wie diese neuen Fotos zeigen, strahlte das Paar am Donnerstagabend im Rahmen der Berlinale mit dem Blitzlichtgewitter der Fotografen um die Wette: Auf den Schnappschüssen laufen Karl und Elisabeth Hand in Hand über den Red Carpet in Berlin – und dabei lächeln die beiden total glücklich. Während der Politiker für diesen Anlass einen klassischen Anzug mit einem orangefarbenen Pullover kombiniert, hüllt sich seine Partnerin in ein elegantes Kleid in strahlendem Rot.

Neben Karl und Elisabeth versammelten sich am Donnerstag auch noch viele weitere Prominente in der Hauptstadt! Unter anderem posierte das Supermodel Toni Garrn (31) bei dem Filmfestival. Außerdem waren auch der Fußball-Star Philipp Lahm (40) und dessen Frau Claudia geladen.

Getty Images Karl Lauterbach im März 2021

Getty Images Karl Lauterbach mit seiner Freundin Elisabeth Niejahr, Februar 2024

Getty Images Toni Garrn bei der Berlinale 2024

