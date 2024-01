Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist wieder vergeben!

Karl Lauterbach (60) hat sein Herz wieder verschenkt. Der Politiker ist vor allem für seine Position als Bundesgesundheitsminister bekannt und machte sich in dieser vor allem während der weltweiten Gesundheitskrise sehr beliebt. Sein Privatleben hält er weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Von seiner ersten Frau ließ er sich 2010 scheiden. Das Ex-Paar hat vier Kinder. Doch nun gibt Karl bekannt, dass er eine neue Partnerin gefunden hat.

Denn der Mediziner ist frisch verliebt in die Journalistin Elisabeth Niejahr. Im Bild-Interview kommt er auf sie angesprochen richtig ins Schwärmen. "Ich bin froh, dass es Elisabeth Niejahr in meinen Leben gibt", freut er sich. Und die beiden kennen sich nicht erst seit gestern. Schon 2020 trat der 60-Jährige in ihrem Podcast "Beruf: Politik" auf. Während der Unterhaltung kam heraus, dass sie sich bereits seit 2005 kennen. Laut dem Magazin sollen Karl und Elisabeth schon in den vergangenen Monaten immer wieder zusammen auf Veranstaltungen gewesen sein.

Immerhin hatte Karl schon zuvor deutlich gemacht, dass er sich durchaus eine neue Partnerin wünsche. 2021 hatte er in einem Interview mit Bunte erklärt: "Ich möchte nicht den Rest des Lebens Single bleiben." Im selben Jahr hatte er zumindest schon mal eine berühmte Frau von sich erzeugen können: Désirée Nick (67). "Ich mag ja Exzentriker. Er hat Humor und ist nicht blöd", hatte die Entertainerin zufrieden gemeint.

Getty Images Karl Lauterbach im September 2021

Getty Images Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach

Instagram / nickdesiree Désirée Nick und Karl Lauterbach

