Basketball-Legende Lefty Driesell mit 92 Jahren verstorben!

Traurige Nachrichten aus der Sportwelt. Charles Driesell, besser bekannt als Lefty Driesell war einer der begehrtesten College-Basketball-Coaches. Vor allem seine temperamentvolle Art auf dem Spielfeld und die zahlreichen Siege, die seine Teams seinem Know-how zu verdanken haben, zeichneten ihn aus. Für seine Erfolge wurde er sogar 2018 in die Hall of Fame des Basketballs aufgenommen. Nun ist Charles im Alter von 92 Jahren verstorben.

Das hat die Universität von Maryland nun mit einer offiziellen Erklärung bestätigt – bei der ansässigen College-Mannschaft verbrachte er seine längste Zeit als Trainer. "Mit großer Trauer trauert die University of Maryland heute um eine Ikone, denn es wurde bekannt gegeben, dass Charles 'Lefty' Driesell (25. Dezember 1931 - 17. Februar 2024) am Samstagmorgen im Alter von 92 Jahren verstorben ist", gibt der Leiter Damon Evans auf X bekannt. Charles befand sich zu seinem Todeszeitpunkt in seinem Haus in Virginia.

Mit ein paar rührenden Worten zollt die Universität dem verstorbenen Sportstar ihren Tribut. "Lefty Driesell war eine überragende Persönlichkeit des College-Basketballs und der Mann, der den Basketball in Maryland auf die Landkarte brachte", heißt es. Er sei seiner Zeit immer voraus gewesen und habe seine Ziele stets erreicht. Damon fügt hinzu: "Wir sind sehr traurig über sein Ableben und sprechen seiner gesamten Familie und seinen Freunden unser Beileid aus. Sein Andenken wird für immer in die Basketballgeschichte von Maryland eingehen."

Getty Images Lefty Driesel, Basketballtrainer

