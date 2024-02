Überraschende News: Bridgit Mendler hat ein Kind adoptiert!

Was für eine Überraschung! Durch ihre Rolle in der Disney-Serie "Meine Schwester Charlie" wurde Bridgit Mendler weltweit berühmt. In den letzten Jahren zog sich die Schauspielerin jedoch aus der Öffentlichkeit zurück. Der letzte Netz-Post ist fast zwei Jahre her. Doch nun meldet sich die Musikerin mit überraschenden Nachrichten bei ihren Fans zurück. Bridgit und ihr Ehemann Griffin Cleverly haben ein Kind adoptiert!

Auf X verkündet sie die schöne Nachricht. "Die andere Neuigkeit, die ich mitteilen wollte, ist, dass ich Mama eines süßen vierjährigen Jungen bin", verrät Bridgit. Nachdem sie und ihr Mann 2021 mit der Pflege des Jungen begonnen hatten, adoptierten sie ihn schließlich kurz vor Weihnachten. "Ich bin so glücklich – Eltern zu sein ist das größte Geschenk und die prägendste Erfahrung, die es gibt", teilt sie ihren Fans mit. Ein direktes Foto von ihrem Sohn postete sie nicht – nur ein Bild, auf dem die Umrisse ihres Ehemanns und des Vierjährigen zu sehen sind.

Bridgit und Griffin sind bereits seit einigen Jahren in einer Partnerschaft. Nach einer kurzen Zeit der Verlobung hatten sie sich im Oktober 2019 das Jawort gegeben. "Es war magisch", schwärmte die Sängerin im Interview mit Extra von ihrem großen Tag.

X / bridgitmendler Bridgit Mendlers Ehemann Griffin Cleverly und sein Sohn, 2024

Instagram / bridgitmendler Griffin Cleverly und Bridgit Mendler, Ehepaar

Getty Images Bridgit Mendler, Schauspielerin

