So kommt Diegos Freundin Louisa mit Mama Verona Pooth klar

San Diego Pooth (21), der diesjährige Gewinner von Let's Dance, hat nicht nur auf dem Parkett überzeugt, sondern auch privat sein Glück gefunden. Seine Freundin Louisa Büscher unterstützte ihn während der Show – oft gemeinsam mit seiner berühmten Mutter Verona Pooth (57) – live im Studio. Die Zuschauer bemerkten schnell, wie gut die Chemie zwischen Louisa und Verona stimmt. Jetzt feierte das Paar sein Debüt auf dem roten Teppich der Berliner Fashion Week bei der Marc-Cain-Modenschau "A Quiet Rebellion" und gab gegenüber T-Online Einblicke in das Familienleben. Die beiden Frauen verstehen sich offenbar so gut, dass Diego scherzhaft verriet: "Ihr versteht euch schon ein bisschen zu gut mittlerweile."

Auf die Frage, ob Verona ihn an diesem Abend noch begleiten würde, gestand der 21-Jährige, dass seine Mutter von seinem Auftritt nichts weiß, aber in den nächsten Tagen nach Berlin kommen wird. Er verriet außerdem, dass seine Freundin Louisa sich mit Verona so gut versteht, dass sie sogar öfter mit ihr spricht als er selbst. "Ja, mehr als du", bestätigte Louisa schmunzelnd im Gespräch mit T-Online. Diego ergänzte: "Manchmal rufe ich Louisa an und frage, ob sie herüberkommen will, dann sagt sie, sie sitzt schon unten und trinkt mit Mama einen Kaffee."

Louisa ist in der Familie Pooth offenbar bestens angekommen und genießt die gemeinsame Zeit mit Verona sehr. Diego und Louisa, die seit einem Jahr ein Paar sind, führen eine harmonische Beziehung, die auch von der Familie herzlich unterstützt wird. Kürzlich zog Louisa von Düsseldorf nach Berlin, um ganz in Diegos Nähe zu sein. Ein gemeinsamer Haushalt scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein – laut Gala genauso wie weiterer tierischer Zuwachs: Vor Kurzem adoptierten sie eine Französische Bulldogge namens Daisy und starten damit gemeinsam in einen neuen Lebensabschnitt.

Getty Images Louisa Büscher und Verona Pooth im Publikum von "Let's Dance" im März 2025

ActionPress Diego Pooth und Louisa Büscher auf der Marc-Cain-Fashion-Show, 2025

ActionPress Diego Pooth posiert mit seiner Freundin, Juli 2025

