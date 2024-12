Akademischer Erfolg: Diese Stars studierten an Elite-Unis

Eine Karriere im Showbusiness kann eine unsichere Angelegenheit sein. Doch manche Hollywoodstars hätten zur Not noch einen beeindruckenden Uni-Abschluss, auf den sie zurückgreifen könnten. So studierte beispielsweise Angela Bassett (66) in den 1980er Jahren an der renommierten Yale University und machte sogar ihren Masterabschluss. Im Interview mit O, The Oprah Magazine erinnerte sie sich, dass ihre Tante ihr damals davon abriet, Theaterwissenschaften zu studieren. "Angela, bitte verschwende dein Yale-Studium nicht im Theater", habe sie die spätere Oscar-Preisträgerin damals gewarnt.

Bridgit Mendler ist ein ganz besonderer Fall. Nachdem die US-Amerikanerin als Nebendarstellerin in "Die Zauberer vom Waverly Place" weltberühmt geworden war, schrieb sie sich am Massachusetts Institute of Technology ein. Inzwischen konzentriert sich der ehemalige Kinderstar voll und ganz auf die Wissenschaft. Als CEO von Northwood Space arbeitet sie momentan daran, Satelliten zu verbessern und den Zugang der Menschheit zum Weltraum zu erweitern. Wie sie kürzlich auf X verkündete, verlieh ihr die Harvard University ganz nebenbei in diesem Jahr auch noch einen Doktortitel in Jura.

Auch Brooke Shields (59), Emma Watson (34), Jodie Foster (62) und Natalie Portman (43) studierten an Elite-Unis, als sie schon erfolgreiche Schauspielerinnen waren. Für die "Die blaue Lagune"-Berühmtheit war das eine besonders große Herausforderung. In ihrer Autobiografie "There Was a Little Girl" berichtete Brooke: "Ein Fotograf versteckte sich in einem Lüftungsschacht, um mich auf dem Weg zu einer Vorlesung zu fotografieren. Ein anderer versuchte, einen Kommilitonen zu bestechen, damit er eine Kamera mit in den Duschbereich nimmt und mich nackt fotografiert."

Anzeige Anzeige

Getty Images Bridgit Mendler, Oktober 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Brooke Shields im Dezember 2022 in New York City

Anzeige Anzeige