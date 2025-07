"Sie hat Ja gesagt": Nico Schwanz und Dodi sind verlobt

Nico Schwanz (47) hat seiner Freundin Dodi die Frage aller Fragen gestellt. In einer liebevoll dekorierten Location in Travemünde hat der Realitystar um die Hand der Blondine angehalten. Auf Instagram teilt der Influencer nun ein Foto, auf dem sich die beiden verliebt anstrahlen und Dodis Ring gut zu erkennen ist. Ein Video zeigt, dass Nico seine Partnerin zuvor mit verbundenen Augen durch die Innenstadt des Küstenortes geführt hatte, bevor er sie mit dem Antrag überraschte. Mit dabei war natürlich auch der Vierbeiner des Paares.

Zu dem herzerwärmenden Post schreibt Nico nur ein simples: "Sie hat Ja gesagt." Seine Fans freuen sich nun umso mehr über das Liebesglück des Models. "Herzlichen Glückwunsch. Wie schön!", freut sich die Schlagersängerin Diana Herold (51) in den Kommentaren. Eine andere Userin gratuliert: "Dodi ist so toll, und ihr seid so ein schönes Paar. Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung und viele glückliche Jahre zusammen!"

Bereits im vergangenen Herbst sorgten die beiden Turteltauben für Verlobungsgerüchte. Damals teilten sie ein Foto von einem Ausflug zum bayerischen Schloss Neuschwanstein, auf dem ein wertvolles Schmuckstück an Dodis Ringfinger zu sehen war. Nach vielen Spekulationen stellte Nico allerdings gegenüber RTL klar: "Es ist keine Verlobung. Den Klunker hat sie von mir, ja."

Anzeige Anzeige

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz und Dodi, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz und seine Partnerin Dodi, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz mit seiner Verlobten, Oktober 2024

Anzeige