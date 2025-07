Während Scheidung: Ryan Lochte zeigt sich mit neuer Frau

Es gibt eine neue Frau im Leben von Ryan Lochte (40). Am Sonntag teilte der sechsfache Olympiasieger ein Foto auf Instagram, das ihn eng umschlungen mit einer Dame namens Molly Gillihan zeigt. Auf dem Bild halten sich die beiden in den Armen, während sie am Hafen von Daytona stehen. Die Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag der USA verbrachten die zwei Glücklichen offenbar miteinander. Ob es sich bei der Begleitung um eine feste Partnerin handelt, hat der Ex-Athlet bislang nicht verraten, doch der Schnappschuss lässt dies vermuten.

Die vermeintliche neue Liebe erreicht Ryan gerade zu einem bedeutenden Zeitpunkt. Nach sieben gemeinsamen Ehejahren hatte seine Noch-Ehefrau Kayla im März die Scheidung eingereicht, die sie schließlich Anfang Juni öffentlich machte. In einem emotionalen Statement im Netz berichtete sie von einem langen inneren Kampf und intensiven Gebeten, die sie schließlich zu dieser Entscheidung geführt hatten. Ihre Ehe sei "unwiederbringlich kaputt".

Der erfolgreiche Olympionike hatte in der Vergangenheit bereits mit persönlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Seine Ehe mit Kayla galt lange als stabilisierender Anker. Gemeinsam haben sie drei Kinder. Trotz der Herausforderungen wies das Paar in früheren Interviews darauf hin, dass sie zusammenhielten, insbesondere während Ryans sportlicher und persönlicher Tiefpunkte. "Das Größte, was mir geholfen hat, war meine Familie", beteuerte Ryan vor einigen Jahren im "Sex, Lies, and Spray Tans"-Podcast.

Instagram / ryanlochte Ryan Lochte und Molly Gillihan, Juli 2025

Instagram / ryanlochte Ryan Lochte mit seiner Familie

Getty Images Ryan Lochte, Profischwimmer

