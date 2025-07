Kim Kardashian ehrt verstorbene Kindheitsfreundin Lindsay

Kim Kardashian (44) hat mit bewegenden Worten ihrer verstorbenen Kindheitsfreundin Lindsay May gedacht. Auf Instagram teilte die Unternehmerin und Reality-TV-Ikone am vergangenen Samstag mehrere persönliche Bilder und erinnerte an den Geburtstag ihrer langjährigen Freundin, die vor Monaten einem seltenen Krebsleiden erlag. "Es war gerade dein Geburtstag, und ich weiß, du mochtest es nie, daraus eine große Sache zu machen, aber alles Liebe zum himmlischen Geburtstag, Lindz", schrieb Kim gerührt. Sie fügte hinzu, dass sie Monate gebraucht habe, um passende Worte zu finden, weil der Verlust so schmerzhaft sei. Besonders emotional beschrieb sie die Leere, die Lindsays Tod in ihrer gemeinsamen Freundesgruppe und bei den gemeinsamen Familientreffen hinterlassen habe.

Kim betonte in ihrem Post mehrfach, dass der See, an den sie und ihre Freundesgruppe über die Jahre immer wieder gereist waren, ein besonderer Rückzugsort für Lindsay war. In den Erinnerungen, die der The Kardashians-Star von gemeinsamen Ausflügen mit seinen Kindern und Bekannten teilte, beschrieb die Skims-Gründerin den See als Lindsays "glücklichen Ort", an dem sie sich frei und gesund fühlte. "Wir haben deine Abwesenheit dieses Jahr in jedem Sonnenuntergang, jedem Lachen und jedem stillen Moment gespürt", gestand Kim.

Kim und Lindsay kannten sich schon aus Kindertagen und waren enge Vertraute, wie aus ihren Worten deutlich wird. Für die Unternehmerin und ihre Freundesgruppe, die sie liebevoll "Lifers" nennt, war die enge Bindung zu Lindsay ein wichtiger Teil ihres Lebens, der jetzt schmerzlich fehlt. Kims Post wurde schnell mit Liebe und Unterstützung überschüttet, auch von ihrer Schwester Khloé Kardashian (41), die kommentierte: "Wunderschön ausgedrückt… Ich liebe dich."

Instagram / kimkardashian Lindsay May (l.) mit Kim Kardashian und Freunden, 2024

Instagram / kimkardashian Unternehmerin Kim Kardashian mit Lindsay May (zweite v. r.) und Freunden

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern, Lindsay May und weiteren Freunden, 2024