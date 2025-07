Herzogin Meghan teilt Selfie vom zweiten Date mit Harry

Herzogin Meghan (43) hat auf Instagram einen rührenden Einblick in die Anfänge ihrer Liebe zu Prinz Harry (40) gewährt. Mit einem Schnappschuss von ihrem zweiten Date, das am 4. Juli 2016 stattfand, erinnerte sie sich an einen besonderen Moment ihrer Beziehung. Auf dem Selfie strahlen Meghan und Harry glücklich in die Kamera, dazu schrieb die Herzogin: "H. brachte mir Cupcakes zum Feiern." Die Tradition wird offenbar bis heute gepflegt, nun zusammen mit ihren beiden Kindern Prinz Archie (6) und Lilibet (4). "Fröhlichen Unabhängigkeitstag! Möge euer Tag so süß sein wie diese Cupcakes", fügte Meghan hinzu. Unter den weiteren Fotos fanden sich auch Bilder der festlich dekorierten kleinen Küchlein in Rot, Blau und Weiß.

Harry und Meghan leben inzwischen in den Vereinigten Staaten, nachdem sie sich von ihren royalen Pflichten gelöst haben. Besonders der Unabhängigkeitstag am 4. Juli, ein bedeutender Feiertag in den USA, scheint einen festen Platz in ihrer Familie gefunden zu haben. Damals markierte dieser Tag den Beginn der Vereinigten Staaten, als 1776 die Kolonien ihre Unabhängigkeit von Großbritannien erklärten. Nicht zuletzt wegen der gemeinsamen Geschichte der USA und Großbritanniens dürfte dieser Feiertag für das Paar, das heute ein Leben fernab des britischen Königshauses führt, eine besondere Bedeutung haben.

Auch als stolze Eltern teilen Meghan und Harry gelegentlich private Momente aus ihrem Familienleben. Zuletzt zeigte Meghan auf Instagram liebevolle Schwarz-Weiß-Bilder zu Ehren des vierten Geburtstags ihrer Tochter Lilibet. Auf den Fotos hält die Herzogin ihr jüngstes Kind eng im Arm. Lilibet, die nach dem Spitznamen ihrer Urgroßmutter Queen Elizabeth II. (✝96) benannt ist, wird von der Familie liebevoll gefeiert. Neben ihr wächst auch der sechsjährige Archie in dieser besonderen Umgebung auf, fernab der royalen Verpflichtungen und nah bei seinen Eltern, die sich gänzlich dem Familienleben widmen.

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry bei ihrem zweiten Date

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2024

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry bei einem Konzert von Beyoncé