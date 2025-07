Kuschelfotos: Justin Bieber nennt Hailey "Ein und Alles"

Justin Bieber (31) hat mit einem romantischen Instagram-Post erneut seine Liebe zu seiner Ehefrau Hailey Bieber (28) bekundet. Der Sänger, der gestern einen idyllischen Sonnenuntergang mit seiner Frau genoss, teilte mehrere Schnappschüsse des Moments mit seinen Fans auf Instagram. Auf den Bildern sitzt das Paar eng umschlungen auf einer Bank und lehnt die Köpfe aneinander. Justin betitelte die Aufnahmen zudem mit den Worten: "Mein Ein und Alles", gefolgt von einer Reihe Herz-Emojis. Seit ihrer Hochzeit zeigt sich das Paar immer wieder verliebt auf Social Media und lässt die Welt an seiner Zweisamkeit teilhaben.

Justin zeigt sich in letzter Zeit ungewöhnlich nahbar im Netz – erst kürzlich teilte er auch eine Reihe von Schnappschüssen aus seinem Familienurlaub mit seinen Fans. Hailey wurde auf einem der Fotos dabei abgelichtet, wie sie mit Pickleball-Schlägern in der Hand vor einem Golfcart spazierte. Der stolze Papa Justin zeigte zudem ein Foto seines Sohnes Jack in einem Mini-Trikot der Toronto Maple Leafs, seiner liebsten Eishockeymannschaft.

Hinter den perfekten Bildern des Paares verbergen sich allerdings auch Herausforderungen. Seine Fans vermuten, Justin könne erneut mit Suchtproblemen zu kämpfen haben, und zweifeln an seiner psychischen Verfassung. Trotz aller Schwierigkeiten soll Hailey ihrem Liebsten jedoch tatkräftig zur Seite stehen. So schilderte kürzlich ein Insider gegenüber Us Weekly: "Die letzten Wochen waren sehr angespannt. Es ist nicht leicht für Hailey." Von einer Trennung oder Scheidung sei dennoch keine Rede.

ActionPress, Instagram Collage: Justin Bieber, Justin und Hailey Bieber

Instagram / lilbieber Hailey und Justin Bieber im Juli 2025

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Februar 2025