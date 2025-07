Fans spekulieren: Bekommen Jojo Siwa und Chris ein Baby?

Jojo Siwa (22) und Chris Hughes (32) sorgen derzeit für wilde Spekulationen in den sozialen Medien. Ein kürzlich veröffentlichtes Video auf TikTok zeigt einen intimen Moment, in dem Chris Jojos Bauch streichelt. Für einige Nutzer ein Hinweis darauf, dass das Paar möglicherweise ein gemeinsames Kind erwartet. "Wow, sie wollte ihn aber richtig schnell an sich binden", schrieb ein User laut OK!. Andere wiesen die Gerüchte jedoch entschieden zurück: "Wenn er also ihren Bauch berührt, bedeutet das automatisch, dass sie schwanger ist?"

Die Beziehung der beiden hat sich in den vergangenen Monaten intensiv entwickelt. Kennengelernt haben sie sich bei der britischen Ausgabe von Celebrity Big Brother im Frühjahr 2025 – damals war Jojo allerdings noch in einer Beziehung mit Kath Ebbs. Zu dieser Zeit sprachen sie noch von einer rein freundschaftlichen Verbindung. Seit dem Ende der Show hat sich jedoch einiges verändert – inzwischen ist klar, dass aus der anfänglichen Freundschaft Liebe wurde. "Ich wollte mich nicht in ihn verlieben, er wollte sich nicht in mich verlieben", erklärte Jojo kürzlich im Podcast "Rosebud".

Laut OK! verriet die Tänzerin zudem, dass sich ihre Freundschaft in eine romantische Richtung entwickelt habe und sie "über beide Ohren" verliebt sei. Schon in der Vergangenheit machte Jojo deutlich, wie ernst es ihr mit Chris ist, den sie als ihren "Lieblingsmenschen" bezeichnet. Ideen für eine gemeinsame Zukunft scheinen nicht ausgeschlossen, auch wenn konkrete Pläne bisher nicht öffentlich sind. Allerdings ist eine Schwangerschaft derzeit wohl eher unwahrscheinlich. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Leben der beiden weiterentwickelt – die Fans bleiben jedenfalls gespannt.

Instagram / chrishughesofficial Jojo Siwa und Chris Hughes im Mai 2025

Instagram / chrishughesofficial Tänzerin Jojo Siwa und Reality-TV-Star Chris Hughes

Instagram / chrishughesofficial JoJo Siwa und Chris Hughes, April 2025

