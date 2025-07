"Neues Kapitel": Wandert Marco Cerullo nach Mallorca aus?

Marco Cerullo (36) überrascht seine Fans mit aufregenden Neuigkeiten auf Instagram. In einem Clip filmt er sich an einer Autobahnraststätte. "Sachen sind gepackt. Für mich geht es jetzt nach Mallorca. 1.400 km liegen vor mir – mit dem Auto bis Barcelona, dann ab auf die Fähre nach Mallorca! Da ist nämlich meine neue Wohnung", erklärt er in dem Video und fügt hinzu: "Ich bleibe jetzt eine längere Zeit auf Mallorca und freue mich riesig darauf. [...] Neues Kapitel, neues Abenteuer." Ob er komplett auf die Partyinsel auswandert, lässt der Realitystar vorerst offen.

Die Ankündigung schlug bei seinen Fans hohe Wellen. Viele feierten den Fernsehstar in den Kommentaren für seinen Mut, einen so großen Schritt zu wagen, und wünschten ihm alles Gute für die bevorstehende Reise. Besonders pikant ist der Umzug des Krass Schule – Die jungen Lehrer-Darstellers, da sich seine Ex-Partnerin Christina Grass (37) erst kürzlich in der Show Prominent getrennt über seinen "Mallorca-Lifestyle" aufregte. Diesen Zoff scheint Marco mit Humor zu nehmen, denn in seinem Social-Media-Beitrag spielte er auf die Szene aus dem TV-Format an.

Vor dem Beginn der aktuellen Staffel von "Prominent getrennt" hatten viele Fans auf ein Liebescomeback von Marco und Christina gehofft. Doch bislang sieht es nicht danach aus. In der aktuellen Folge sprach die 37-Jährige offen über das Ende ihrer Beziehung: "Er hat mich behandelt wie Luft. Dann hat er Sachen, die ich ihm geschenkt habe, sofort verscherbelt. Hart."

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, TV-Star

RTL Christina Grass und Marco Cerullo bei "Prominent getrennt"

ActionPress Marco Cerullo und Christina Grass, "Bachelor in Paradise"-Paar