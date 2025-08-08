Kurioses Geständnis: Heidi Klum startet erste Parasitenkur

Heidi Klum (52), Model und TV-Star, hat bekanntgegeben, dass sie zum ersten Mal eine Parasitenkur beginnt. In einem Interview mit dem Wall Street Journal erklärte sie, dass es eine jährliche Routine sein sollte, die sie bisher jedoch noch nie ausprobiert habe. "Ich weiß nicht, was da alles herauskommt", scherzte die 52-Jährige. Vor allem Fans von rohem Fisch seien anfällig für Parasiten, daher wolle sie diese nun mit einer speziellen Kräuterkur bekämpfen. Dabei setzt sie auf Naturstoffe wie Gewürznelken und Papayakerne, die Parasiten laut ihr gar nicht mögen. Die Kur sei jedoch langwierig und dauere mehrere Monate.

Heidi Klum, die sich seit ihrer berühmten Verkleidung als riesiger Wurm bei ihrer Halloween-Party 2022 selbstironisch als "Queen of Halloween" bezeichnet, macht aktuell aber auch mit anderen Dingen Schlagzeilen. Und zwar mit ihrer Rückkehr zur Show "Project Runway". Die gefeierte Modeling-Wettbewerbsreihe, die sie einst ins Leben rief, bezeichnete sie als ihr "erstes TV-Baby" und ist stolz auf die Entwicklung der Sendung. An ihrer Seite wirkten Persönlichkeiten wie Sofia Vergara (53) und Christian Siriano (39) mit. Auch Themen wie Body Positivity wurden laut Heidi schon früh in der Show thematisiert. Demnächst wird sie also in der neuen Staffel von "Project Runway" mitwirken, die sie augenblicklich auch kräftig promotet.

Heidi Klum zeigt einfach, wie Selflove wirklich geht! Die vierfache Mama und Ehefrau von Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz (seit 2019 verheiratet) steht nicht nur auf dem roten Teppich, sondern auch privat für Body-Positivity und Lebensfreude pur. Gesund leben? Ja! Sich selbst nicht zu ernst nehmen? Auch das! Heidi genießt ihr Familienleben in vollen Zügen – und beweist dabei immer wieder, dass man sich in jedem Alter feiern darf. Ob auf der Bühne oder im Alltag: Das Model sprüht nur so vor Energie und Authentizität – und inspiriert damit Millionen! Und bald zeigt sie sich sogar komplett gedetoxt!

Getty Images Heidi Klum, Model

Getty Images Sofia Vergara auf dem roten Teppich der Vanity Fair Oscar Party, März 2025

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2025