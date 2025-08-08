Heidi Klum plant ein "extra hässliches" Halloween-Kostüm

Die Halloween-Königin ist zurück! Heidi Klum (52), Gastgeberin der legendären Halloween-Party, bestätigte in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (50), dass auch in diesem Jahr ihre berühmte Grusel-Sause steigen wird – und versprach dabei ein ganz besonderes Kostüm. "Extra hässlich" und "supergruselig" soll ihr Look werden, an dem sie bereits seit Monaten arbeitet. Konkretere Details behielt das Model allerdings für sich – ebenso wie die Antwort auf die Frage, ob sie in diesem Jahr gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz (35) ein Paarkostüm tragen werde. Doch ihre Fans müssen sich nicht mehr allzu lange gedulden: "Wir haben genau 86 Tage", verriet sie augenzwinkernd.

Heidi blickte in der Show auch auf ihre früheren Halloween-Kreationen zurück – von einer verkleideten alten Frau über Jessica Rabbit bis hin zu einem riesigen Pfau. Besonders stolz ist sie jedoch auf ihre neueren Looks, die sie dank der Unterstützung professioneller Maskenbildner realisieren konnte. Eine besondere Herausforderung war das vergangene Jahr, als sie gemeinsam mit Tom als Film-Alien E.T. verkleidet war. "Es war so schwer, diesen großen Kopf zu tragen", gab sie zu und lachte. Trotzdem liebte sie das außergewöhnliche Kostüm – und die Arbeit, die dahintersteckte.

Halloween ist für das Model mehr als nur ein Feiertag – es ist eine Leidenschaft. "Am Anfang habe ich alles selbst gemacht. Heute arbeite ich mit unglaublichen Künstlern zusammen, um meine Ideen zu realisieren", erzählte sie rückblickend. Heidi, die als Perfektionistin gilt, plant jedes Detail Monate im Voraus, um ihre Fans immer wieder zu überraschen. Tom scheint diese Begeisterung zu teilen: Er begleitet sie regelmäßig bei ihren spektakulären Auftritten und beweist, dass auch der Ehemann der "Queen of Halloween" keine Scheu vor extravaganten Kostümen hat. Fans und Gäste dürfen also gespannt sein, was sich das Paar in diesem Jahr einfallen lässt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum an Halloween 2024