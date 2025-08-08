Hat "The Fantastic Four" eine geheime Post-Credit-Szene?

Marvel-Fans rund um den Globus sind elektrisiert: Seit dem 24. Juli begeistert der neue Film "The Fantastic Four: First Steps" das Publikum und läutet zugleich den Beginn der heiß ersehnten Phase 6 im Marvel Cinematic Universe ein. Mit Pedro Pascal (50) als brillanter Wissenschaftler Reed Richards, Vanessa Kirby (37) als Sue Storm, Joseph Quinn (31) als hitzköpfiger Johnny Storm und Ebon Moss-Bachrach als Ben Grimm stürzt sich das Superhelden-Quartett in ein retro-futuristisches Abenteuer, um die Erde vor der apokalyptischen Bedrohung durch Galactus zu retten. Wer im Kino sitzt, sollte allerdings auch nach dem Abspann noch Geduld mitbringen – denn gleich zwei Nachspann-Szenen wurden eingefügt, und eine davon hat es besonders in sich.

Die wohl aufsehenerregendste Szene folgt direkt nach den ersten Credits. Vier Jahre nach den Ereignissen des Films zeigt sie das jüngste Familienmitglied der Fantastic Four: den kleinen Franklin Richards. Von seiner Mutter unbemerkt, bekommt das Kind mit den potenziell göttlichen Superkräften einen dramatischen Besuch – Doctor Doom erscheint in seinem ikonischen Kostüm und sorgt für Spannung sowie wilde Spekulationen. Zwar bleibt sein Gesicht verborgen, doch die Inszenierung durch die Avengers-Regisseure Anthony und Joe Russo (54) deutet darauf hin, dass dieser Doctor Doom eine zentrale Rolle in den kommenden Filmen "Avengers: Doomsday" und "Avengers: Secret Wars" spielen wird. Die zweite Szene am Ende der Credits fällt dagegen deutlich leichter aus und liefert den Fans einen augenzwinkernden Comic-Moment.

Abseits der Kinoleinwand sorgen Pedro Pascal und Vanessa Kirby weiterhin für Schlagzeilen – vor allem wegen ihrer spürbaren Chemie auf roten Teppichen, die nicht nur Fans, sondern auch die Presse beschäftigt. Beide betonten, dass sie ihre enge Beziehung als wohltuend und stresslösend empfinden, besonders während der intensiven Marvel-Dreharbeiten. Es scheint, als würden sie sich nicht nur vor der Kamera als Mr. Fantastic und Sue Storm hervorragend ergänzen, sondern auch privat eine freundschaftlich-kollegiale Dynamik pflegen, die die Herzen der Fans höherschlagen lässt.

COLLECTION CHRISTOPHEL © Walt Disney - Marvel Studios - 20th Century Studios - The Walt Disney Compa Szene aus "The Fantastic Four: First Steps", 2025

Getty Images Ebon Moss-Bachrach, Pedro Pascal, Vanessa Kirby & Joseph Quinn aus "The Fantastic Four: First Steps"

Getty Images Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn und Vanessa Kirby starten Trailer zu "Fantastic Four"