Nach sieben Jahren: Sara Bareilles hat sich mit Joe verlobt

Sara Bareilles hat tolle Neuigkeiten zu verkünden. Seit mittlerweile 18 Jahren ist die in Eureka in Kalifornien geborene Beauty nun schon im Musikbusiness erfolgreich. Doch auch in ihrem Privatleben läuft es für sie bestens. So geht sie seit 2015 mit dem Schauspieler Joe Tippett durchs Leben, den sie bei einer Musical-Produktion kennengelernt hatte. Nun verriet Sara, dass sie sich mit ihrem Liebsten verlobt hat.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Sängerin an Neujahr eine süße Aufnahme, mit der sie die Verlobung bekannt gab. Auf dem Foto schauen sich die beiden Turteltauben tief in die Augen, während sie sich verliebt anlächeln. "Ja zur Hochzeit mit diesem Mann. Es ist ein einfaches, verdientes und entspanntes Ja", schrieb die 43-Jährige begeistert. Anschließend fand sie dann auch einige liebevolle Worte für ihren zukünftigen Ehemann. "Du bist genau der, den ich will. Je mehr ich dich kenne, desto mehr weiß ich, dass ich dich liebe", schwärmte Sara. Ihr Partner habe ihr zudem ganz neue Seite an sich selbst gezeigt.

Auch Joe ließ es sich nicht nehmen, die Liebes-News mit seiner Community zu teilen. "Ich werde diese Frau heiraten. Ich freue mich auf die Zukunft, auf all die Abenteuer, das Lachen und die ganze Liebe", schwärmte er unter einem Foto von Sara. In den Kommentaren gratulierten anschließend zahlreiche User dem Paar zu seiner Verlobung.

Instagram / sarabareilles Sara Bareilles und Joe Tippett im Dezember 2022

Getty Images Sara Bareilles im November 2022

Instagram / sarabareilles Sara Bareilles und ihr Verlobter Joe im September 2022

