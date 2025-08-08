1 Mio. Klicks: Bonez MC überrascht Fans mit "Sternenhimmel"

Die 187 Strassenbande schlägt mal wieder hohe Wellen im Musikbusiness: Das kreative Ausnahmetalent Bonez MC (39) und LX (38) haben mit ihrem Song "Sternenhimmel" für eine Überraschung gesorgt. Nachdem der Track aufgrund eines Streits um die Sample-Freigabe mit Hubert Kah (64) von ihrer EP "Dumm aber doppelt" gestrichen wurde, erschien der Song nun doch – allerdings nicht auf den üblichen Streamingplattformen. Stattdessen teilten die Rapper den Titel ausschließlich auf YouTube. Zunächst boten sie ihn dort nur bis Mittwoch um Mitternacht als kostenlosen Download an. Nun wurde die Frist sogar bis Samstag um dieselbe Zeit verlängert, wie Bonez MC via Instagram-Story bekannt gab. Das Musikvideo hat innerhalb von nur drei Tagen bereits die Millionen-Marke bei den Aufrufen geknackt.

Der Streit um das Sample, das auf der NDW-Hymne von Hubert Kah aus dem Jahr 1982 basiert, hielt Fans und die Rap-Szene wochenlang auf Trab. Trotz einer anfänglich genehmigten Freigabe zog der Sänger diese laut Bonez MC kurz vor der Veröffentlichung zurück. Er ließ sich wohl auch durch finanzielle Angebote des Rap-Duos, das mit dem Album "Dumm aber doppelt" in den deutschen Album-Charts direkt auf Platz zwei landete, nicht umstimmen. Bonez MC machte daraufhin kurzerhand seine eigene Ankündigung wahr und stellte das Lied auf YouTube bereit. Dabei kommentierte er ironisch, dass er anonym eine Aufnahme erhalten habe und ein Downloadlink "natürlich" nicht zur Verfügung stehe – was offensichtlich nicht der Fall war, zur Freude der Fans.

Bonez MC, der zuletzt mit einem allgemeinen Handyverbot bei seinem Release-Konzert für Schlagzeilen sorgte, kennt sich mit solchen Kontroversen bestens aus. Schon 2018 veröffentlichte er gemeinsam mit seinem Rap-Kollegen RAF Camora (41) einen Song mit dem Titel "Beste Leben" unter ähnlichen Bedingungen, da auch dort ein Sample nicht offiziell freigegeben wurde. Der Track basierte auf einem Hit von Stromae (40) und wurde später von YouTube entfernt. Mit "Sternenhimmel" sorgte das Duo jedoch für ein weiteres Highlight in ihrer Karriere – und zeigte erneut ihren Humor sowie ihre Sturheit in solchen Situationen. Ihre gemeinsame EP ersetzt den Song nun durch den Titel "Pizza Salami". Doch für viele Fans dürfte "Sternenhimmel" der eigentliche Hit bleiben – wo der Initiator doch weiter fleißig die Werbetrommel via Instagram rührt.

Bonez MC, Rapper

Rapper LX postet aus seinem Alltag, Januar 2023.

Hubert Kah beim 34. Tag der Niedersachsen 2015 in Hildesheim

