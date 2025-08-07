Kelly Clarksons Ex-Mann Brandon Blackstock ist gestorben

Brandon Blackstock (48), der ehemalige Ehemann von Sängerin Kelly Clarkson (43), ist im Alter von 48 Jahren gestorben. Ein Sprecher der Familie bestätigte die Nachricht gegenüber People und erklärte, dass Brandon mehr als drei Jahre lang gegen Krebs gekämpft habe. "Er ist friedlich verstorben, umgeben von seiner Familie", heißt es in der Nachricht. Seine Angehörigen danken in der Erklärung für die Anteilnahme und bitten darum, in dieser schweren Zeit ihre Privatsphäre zu respektieren.

Bereits gestern versetzte Kelly ihre Fans in Sorge. Auf Instagram sagte sie überraschend ihre Konzertreihe in Las Vegas im August ab. "Obwohl ich mein Privatleben normalerweise privat halte, war der Vater meiner Kinder im vergangenen Jahr krank, und im Moment muss ich voll und ganz für sie da sein", begründete die Musikerin schweren Herzens ihre Entscheidung und bedankte sich bei ihren Fans für ihr Verständnis. Kelly und Brandon haben zusammen zwei Kinder: River (11) und Remington (9).

Kelly und Brandon waren von 2013 bis 2020 verheiratet. Sie lernten sich Anfang der 2000er-Jahre bei einer Probe für die Academy of Country Music Awards kennen – doch es dauerte einige Jahre, bis es zwischen ihnen funkte. Ihre große Traumhochzeit fand auf der Blackberry Farm, einem Luxushotel in Tennessee, im Jahr 2013 statt. Nach sieben Ehejahren zerbrach ihre Beziehung jedoch und es entfachte ein erbitterter Rosenkrieg. Nach einer intensiven Trennungsphase hatten die beiden aber zuletzt eine Einigung in einem langwierigen Rechtsstreit erzielen können.

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson im Januar 2018

Imago Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2018

