BBC bestätigt Dokumentation "Coming Home" für Ozzy Osbourne

BBC hat offiziell die Premiere der lange erwarteten Dokumentation "Coming Home" über Ozzy Osbourne (†76) angekündigt. Die Doku beleuchtet das letzte Kapitel im Leben des legendären Rockstars, der mit seiner Band Black Sabbath Musikgeschichte schrieb und für immer einen Platz in der Rock-'n'-Roll-Hall-of-Fame hat. Unterstützt wird die berührende Erzählung durch Beiträge seiner Ehefrau Sharon Osbourne (72) sowie der gemeinsamen Kinder Jack Osbourne (39) und Kelly Osbourne (40). Höhepunkt der Doku ist Ozzys letzter Auftritt in seiner Heimatstadt Birmingham, der nur zwei Wochen vor seinem Tod am 22. Juli 2025 stattfand. Trotz gesundheitlicher Herausforderungen schaffte es der Musiker, ein emotionales Konzert mit Black Sabbath auf die Beine zu stellen.

Ursprünglich unter dem Namen "Home to Roost" geplant und seit 2022 in Entwicklung, ist die Dokumentation eine Art spiritueller Nachfolger der bekannten MTV-Reality-Serie "The Osbournes". "Coming Home" wurde über drei Jahre produziert und bietet seltene Einblicke in Ozzys Alltag, seine Kämpfe mit gesundheitlichen Problemen und sein musikalisches Schaffen in den letzten Jahren. Die Serie entstand in Zusammenarbeit mit den Produktionsfirmen Expectation sowie JOKS Productions Limited und wird als ein intimer, nahbarer Blick auf Ozzy Leben bis zu seinem bewegenden letzten Auftritt beschrieben.

Ozzy, der von Freunden und Fans liebevoll "Prince of Darkness" genannt wurde, war nicht nur einer der größten Rockstars seiner Generation, sondern auch Familienmensch. Mit Sharon, die ihm durch Höhen und Tiefen zur Seite stand, war er über 40 Jahre verheiratet. Gemeinsam meisterten sie turbulente Zeiten und teilten diese oft ungeschönt mit der Öffentlichkeit. Besonders die Kinder Jack Osbourne und Kelly Osbourne traten durch die Serie "The Osbournes" ins Rampenlicht und bewiesen stets, dass der exzentrische Alltag mit einem Rockstar-Vater auch eine gesunde Portion Humor verlangt. "Coming Home" verspricht, zu zeigen, wie Ozzy in seinen letzten Jahren trotz Herausforderungen nie die Liebe zur Musik und seiner Familie verlor.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Icon Sportswire Ozzy Osbourne, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Jack Osbourne, Sharon Osbourne und Kelly Osbourne bei Ozzy Osbournes Trauerzug, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Osbourne, Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne