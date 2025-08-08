Jenna Ortega warnt: Social Media schadet der heutigen Jugend

Jenna Ortega (22), bekannt aus der Netflix-Serie "Wednesday", hat sich in einem Interview kritisch über den Einfluss sozialer Medien auf die junge Generation geäußert. Die Schauspielerin erklärte gegenüber BBC, dass die Serie deshalb so erfolgreich sei, weil sie Themen wie das Finden von Gemeinschaft in der heutigen Zeit aufgreife. Jenna betonte, dass früher persönliche Begegnungen und spontane Treffen Teil des Alltags waren, während man heutzutage seine Gemeinschaft häufig online suche – was ihrer Meinung nach sehr isolierend wirken kann. "Social Media setzt uns so vielen Stimmen und Meinungen aus, mehr als es für uns Menschen gedacht ist", sagte sie und wies darauf hin, wie schwer es dadurch geworden sei, ein Gefühl für die eigene Identität zu entwickeln.

Schon zuvor hatte Jenna in dem Podcast "The Interview" über negative Erfahrungen mit sozialen Medien und KI gesprochen, insbesondere in ihrer Jugend. Sie erinnerte sich daran, wie sie mit 14 Jahren gezwungen war, einen Twitter-Account zu erstellen, und dort auf verstörende Inhalte von sich als Kind gestoßen war: "Hat es mir gefallen, mit 14 Jahren einen Twitter-Account zu erstellen, weil ich das sollte, und dann schmutzige, bearbeitete Inhalte von mir als Kind zu sehen? Nein." Mit Nachdruck fügte sie damals hinzu: "Es ist ekelhaft und falsch." Gleichzeitig zeigte sie sich realistisch: "Wir haben die Büchse der Pandora geöffnet. Nun, es ist, wie es ist. Es ist jetzt da draußen. Wir müssen uns mit den Konsequenzen auseinandersetzen."

Jenna, die als Kind in der Unterhaltungsindustrie durchstartete, hat immer wieder zu schwierigen Themen Stellung bezogen. Ihre Besorgnis über soziale Medien ist besonders bemerkenswert, da sie selbst eine Generation repräsentiert, die mit digitalen Plattformen aufgewachsen ist. Privat gilt die Schauspielerin als eher introvertiert, was sie laut eigener Aussage auch mit ihrer Rolle als Wednesday verbindet. Sie hat mehrfach betont, dass sie trotz ihrer Berühmtheit Wert auf einen bodenständigen Lebensstil legt und versucht, soziale Medien so weit wie möglich zu vermeiden. Auf dem Bildschirm wird Jenna aber demnächst wieder auf Netflix zu sehen sein: Die zweite Staffel von "Wednesday" startet am 6. August. Auch eine dritte Staffel wurde bereits bestätigt.

Getty Images Jenna Ortega beim Netflix Tudum 2025 in Inglewood

Helen Sloan / Netflix Joonas Suotamo, Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Isaac Ordonez, Thing, Luis Guzmán, "Wednesday"

Getty Images Jenna Ortega bei der Met Gala 2023