Christina Applegate ist Umgang mit Brustkrebs heute peinlich

Bei Christina Applegate (52) wurde vor drei Jahren Multiple Sklerose diagnostiziert. Doch schon vor ihrer MS-Erkrankung musste die Schauspielerin eine schwere Zeit durchmachen – sie hatte 2008 Brustkrebs. Damals versuchte sie, die Starke zu mimen, doch im Interview mit Dax Shepard (49) erzählt sie jetzt etwas anderes. "Als ich Krebs hatte, war mein erstes Interview mit Robin Roberts – und ich saß da und log mir den Arsch ab, wie ich mich fühlte", berichtet sie in einer aktuellen Folge des "Armchair Expert"-Podcasts. Nach dem damaligen Interview sei sie in ein Loch gefallen: "Alles, was ich gesagt habe, war eine verdammte Lüge. Ich habe versucht, mich selbst von etwas zu überzeugen, und ich denke, damit ist niemandem geholfen."

Nach der Diagnose ließ die heute 52-Jährige eine doppelte Mastektomie durchführen und war danach krebsfrei. In dem damaligen Interview mit Robin für "Good Morning America" schilderte sie noch, dass sie mit diesem Schritt im Reinen sei: "Ich werde süße Brüste haben, bis ich 90 bin." Im Gespräch mit Dax blickt sie mittlerweile ganz anders auf die Situation. "Ich war das brave Mädchen, das von 'Oh, ich liebe meine neuen Brüste' sprach, die völlig vernarbt und kaputt waren. Was habe ich mir nur dabei gedacht?", fragt sich Christina jetzt.

Während die "Super süß und super sexy"-Darstellerin den Kampf gegen die heimtückische Krankheit vor 16 Jahren gewonnen hat, muss sie aktuell noch ihren schwierigsten Kampf bestreiten. 2021 erhielt Christina nämlich die niederschmetternde Nachricht, dass sie Multiple Sklerose hat. Während Dreharbeiten sei es erstmals aufgefallen – Christina soll urplötzlich nicht mehr in der Lage gewesen sein, zu laufen. Auch davor hatte sie bereits Probleme mit Schwindelattacken und Gleichgewichtsstörungen.

Getty Images Christina Applegate im September 2008

Getty Images Christina Applegate im Januar 2020

