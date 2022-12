Christina Applegate verriet: So erfuhr sie von MS-Diagnose

Christina Applegate (51) erinnert sich an einen einschneidenden Moment zurück. Die Schauspielerin ist aktuell in der Serie "Dead to Me" zu sehen, mit der sie äußerst erfolgreich ist. Doch vergangenes Jahr machte die Emmy-Preisträgerin eine schockierende Bekanntgabe: Sie leidet an Multipler Sklerose. Trotz ihrer Krankheit lässt sich die US-Amerikanerin nicht unterkriegen und spricht sehr offen darüber. Jetzt verriet Christina, wie sie von der Diagnose erfahren hatte.

Laut der 51-Jährigen habe sie während der Dreharbeiten zur dritten Staffel ihrer Netflix-Show davon erfahren: "Ich habe an einem Montag nach der Arbeit herausgefunden, dass ich MS habe, eine Krankheit, die ich für den Rest meines Lebens haben werde." Christina soll über einen Zeitraum von vier Jahren bereits vor der Diagnose Symptome der chronischen Krankheit gespürt haben. "Ich konnte nicht laufen. Sie mussten einen Rollstuhl benutzen, um mich zum Set zu bringen."

Im November 2021 hatte Christina ihren Fans ein Update zu ihrem Gesundheitszustand gegeben. "Das ist das erste Mal, dass mich jemand so sieht, wie ich bin", sagte sie im Interview mit der New York Times. Zudem gab sie einen Einblick in ihre Gefühle: "Ich werde das niemals akzeptieren. Ich bin stinksauer."

Anzeige

Getty Images Christina Applegate bei den Emmy-Awards 2019

Anzeige

Getty Images Christina Applegate bei ihrer Walk-of-Fame-Ehrung, 2022

Anzeige

Getty Images Christina Applegate bei den Golden Globe Awards, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de