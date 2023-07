Abräumer? Diese Stars sind für viele Emmy Awards nominiert!

Diese Stars haben gute Chancen, bei den Emmys abzuräumen. Die Preisverleihung, im Rahmen welcher die erfolgreichsten TV-Shows und Fernsehprojekte ausgezeichnet werden, findet zwar erst im September statt. Doch schon jetzt wurden die Nominierungen bekannt gegeben. Und einige Namen fielen dabei besonders oft. Andere kommen tatsächlich eher überraschend. Pedro Pascal (48) und Christina Applegates' (51) Chancen auf eine Auszeichnung stehen gut!

Wie JustJared berichtet, war der 48-Jährige noch nie für einen Emmy nominiert. Dafür bekommt er in diesem Jahr gleich drei Chancen und zwar für verschiedene Projekte: Er steht zur Auswahl als "Herausragender Hauptdarsteller" in "The Last of Us", als "Herausragender Gastschauspieler" bei Saturday Night Live und als "Herausragender Erzähler" bei "Life On The Edge Of The World".

Die 51-jährige Schauspielerin wurde in der Kategorie "Herausragende Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie" für ihre Rolle als Jen Harding in der Netflix-Serie Dead to Me nominiert. Die Kalifornierin hatte zuletzt angekündigt, ihre Karriere aufgrund ihrer MS Erkrankung zu beenden und zeigte sich deshalb auf Twitter besonders gerührt: "Ich bin demütig und dankbar. Es war ein ganz schöner Ritt. Danke für den Auftrieb." Eine eher überraschende Nominierung ist hingegen die von Michelle Obama (59): "The Light We Carry: Michelle Obama & Oprah (69) Winfrey" könnte einen Preis als "Herausragende Sachbuchserie" erhalten.

Getty Images Pedro Pascal bei den Oscars 2023

Getty Images Christina Applegate im Februar 2023

Getty Images Michelle Obama im Juli 2017

