Christina Applegate half Schauspielerei bei MS-Erkrankung

Christina Applegate (51) hat eine Methode gefunden. Die Schauspielerin verkündete vergangenes Jahr, dass sie an Multipler Sklerose erkrankt ist. Mit ihrer Krankheit geht die Emmy-Preisträgerin sehr offen um. Vor allem beruflich lässt sich die gebürtige Kalifornierin nicht unterkriegen: Trotz ihrer gesundheitlichen Beschwerden stand sie weiterhin für ihre Serie "Dead to Me" vor der Kamera. Jetzt verriet Christina, wie ihr die Arbeit bei ihrer Erkrankung geholfen hat.

In der Kelly Clarkson Show erklärte die 51-Jährige, wie ihr die Dreharbeiten bei der Verarbeitung der Diagnose geholfen haben: "Das Schöne an 'Dead to Me' ist, dass es mir fast eine Art seltsame Plattform gab, um damit umzugehen, bei der ich nicht die ganze Zeit dabei sein musste und nicht alle Witze machen musste und ich in einer Szene zusammenbrechen konnte." Zudem habe sie sich für ihr eigenes Wohlbefinden einen "Humor-Schutzschild" zurechtgelegt.

Im Verlauf des Interviews hatte sie zudem erklärt, wie sie von der Diagnose erfahren hatte. "Ich habe an einem Montag nach der Arbeit herausgefunden, dass ich MS habe, eine Krankheit, die ich für den Rest meines Lebens haben werde", schilderte Christina in der Kelly Clarkson Show.

Getty Images Christina Applegate im September 2019

Getty Images Christina Applegate bei der Premiere von "Bad Moms"

Getty Images Christina Applegate im Mai 2016

