Wegen MS: Christina Applegate kann seit Wochen nicht duschen

Christina Applegate (52) kämpft mit den Folgen ihrer Multiplen Sklerose. In ihrem Podcast "MeSsy" erklärt die Schauspielerin, dass sie aktuell einen Rückfall ihrer Erkrankung habe. Dieser wirke sich extrem auf ihre Körperpflege aus. "Ich will ehrlich zu Ihnen sein, ich muss Aktien von Cottonelle [feuchtem Klopapier] kaufen, weil ich seit drei Wochen nicht mehr geduscht habe", gibt sie preis. "Ich kann nicht in meiner Dusche stehen. Auf gar keinen Fall. Ich habe so eine kleine Bank und mein Hintern ist heutzutage so groß, dass ich nicht darauf sitzen kann, es ist, als würde ich herunterrutschen... Also habe ich meinen Körper mit Cottonelle behandelt", erzählt die "Dead to Me"-Darstellerin.

"Gott sei Dank bin ich immer allein, sodass mich niemand riecht", erwähnt die 52-Jährige. Für sie sei die Erfahrung, nicht duschen zu können, schrecklich. Auch der Gang zur Toilette mache ihr sehr zu schaffen. Christina erklärt, dass sie jedes Mal das Gefühl habe zu stürzen. "Meine Beine sind einfach fertig", klagt sie. Des Weiteren habe sie aktuell Probleme zu schlafen. "Jedes Mal, wenn ich meine Augen schließe, um einzuschlafen, beginnt sich mein rechtes Auge zu bewegen. Ich muss auf jeden Fall zu einem Arzt gehen, weil ich Angst habe, dass mir das Auge aus dem Gesicht platzen könnte oder so", erklärt der "Eine schrecklich nette Familie"-Star.

Im Jahr 2021 hatte Christina ihre MS-Diagnose öffentlich gemacht. Seitdem spricht der Filmstar regelmäßig über die Krankheit, um anderen Menschen Mut zu machen. Dabei nimmt die People's Choice Awards-Preisträgerin kein Blatt vor den Mund. "Ich lebe wie in der Hölle", erklärte sie bei "Good Morning America". In Zukunft hoffe sie, besser mit ihren Symptomen umgehen zu können.

Getty Images Christina Applegate im Februar 2023

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

