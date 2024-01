Standing Ovations: Christina Applegate weint bei den Emmys

Christina Applegate (52) zeigt sich überwältigt. Vor einigen Jahren erhielt die Schauspielerin eine schlimme Nachricht: Bei ihr wurde Multiple Sklerose diagnostiziert. Durch die Erkrankung ist die US-Amerikanerin extrem eingeschränkt und muss unter anderem an einem Gehstock gehen. Aktuell dreht Christina keine Filme und auch öffentliche Auftritte fallen ihr schwer. Bei den Emmy Awards überraschte sie aber mit einem Auftritt und wurde dafür gefeiert!

Als der Emmy in der Kategorie "Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie" vergeben wird, ahnen die Stars noch nicht, wer den nächsten Gewinner ankündigen darf: Es ist Christina. In einem weinroten Zweiteiler aus Samt und mit ihrem Gehstock betritt die "Dead to me"-Bekanntheit die Bühne – Schauspieler Anthony Anderson stützt sie. Ihre Promikollegen im Saal springen begeistert auf und würdigen die 52-Jährige mit Standing Ovations. Mit Christina gehen schließlich die Emotionen durch und sie vergießt Tränen.

Für offiziell beendet erklärte Christina ihre Schauspielkarriere nach dem Ausbruch ihrer Krankheit bisher noch nicht. Doch wie Deadline berichtet, sei sie zurzeit auf jeden Fall offen für Voiceover-Arbeit: "Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, ans Set zu gehen. Ich habe eine fortschreitende Krankheit. Ich weiß nicht, ob es mir noch schlechter gehen wird", erklärt sie.

Anzeige

Getty Images Christina Applegate und Anthony Anderson bei den Emmy Awards, Januar 2024

Anzeige

Getty Images Christina Applegate bei der Premiere von "Bad Moms"

Anzeige

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de