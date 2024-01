MS-Diagnose: Für Ex ist Christina Applegate stärkster Mensch

Er ist stolz auf Christina Applegate (52). Bei der US-amerikanischen Schauspielerin wurde 2021 Multiple Sklerose diagnostiziert. Die Erkrankung schränkt sie seither schwer ein. Beispielsweise soll sie während ihres letzten Projekts im Jahr 2022, der Serie "Dead to Me", extreme Probleme während der Dreharbeiten gehabt haben. Aufgrund ihres Zustands hält Christina eine Rückkehr vor die Kamera derzeit für ausgeschlossen. Dennoch bleibt sie weiterhin stark – wofür auch ihr Ex-Mann sie bewundert!

Am Montag wurde Christina bei den Emmy Awards mit Standing Ovations begrüßt. Ihr Ex Johnathon Schaech verfolgte ihren Auftritt vor dem Fernseher – und zeigte sich hellauf begeistert. "Sie hat den Krebs besiegt! Sie ist der zäheste Mensch, den ich je getroffen habe! Scheiß auf MS! Ich bin so stolz auf sie", schwärmte der Schauspieler auf X.

Christina und Johnathon waren von 2001 bis 2007 miteinander verheiratet. Und nach all den Jahren verstehen sich die beiden offenbar immer noch blendend. Zudem fanden sie in anderen Partnern ihre große Liebe. Christina ist mit Martyn LeNoble (54) verheiratet, John gab Julie Solomon 2013 das Jawort.

Getty Images Christina Applegate und Anthony Anderson bei den Emmy Awards, Januar 2024

Getty Images Christina Applegate bei ihrer Walk-of-Fame-Ehrung, 2022

Getty Images Christina Applegate und Johnathon Schaech

