Hollywoodlegende Barbara Rush stirbt im Alter von 97 Jahren

Hollywood verliert einen großen Star. Barbara Rush machte sich 1953 mit ihrer Rolle in dem Science-Fiction-Streifen "Gefahr im Weltall" einen Namen in der Filmwelt. Für ihre Darbietung war sie damals sogar mit einem Golden Globe als beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet worden. Es folgten weitere große Projekte an der Seite von unter anderem Frank Sinatra (✝82) oder auch Dean Martin. Am Sonntag ist die Schauspielerin im stolzen Alter von 97 Jahren verstorben. Diese traurigen Nachrichten überbringt Mirror und sie wurden von Barbaras Tochter bestätigt. Eine genaue Todesursache wird dabei nicht genannt.

"Meine wundervolle Mutter ist um 17:28 Uhr an diesem Abend friedlich von uns gegangen", lautet es in einem Statement von Barbaras Tochter, das dem Magazin vorliegt. Am Morgen sei sie noch bei dem Filmstar gewesen. "Ich bin mir sicher, sie hat darauf gewartet, dass ich sicher zu Hause ankomme, ehe sie den Übergang antritt", erklärt Claudia Cowan weiter. Sie sei sich sicher, dass der Zeitpunkt nicht zufällig war: "Es passt, dass sie sich Ostern verabschiedet hat, weil es einer ihrer liebsten Feiertage war und jetzt wird Ostern eine noch größere Bedeutung für mich und meine Familie haben."

Barbara hat eine große Karriere hinter sich und im Laufe ihrer Zeit in Hollywood wichtige Kontakte geknüpft. Zu ihren Freunden gehörte sogar Marilyn Monroe (✝36). "Oh ja, wir waren befreundet", plauderte die US-Amerikanerin einst gegenüber Fox News Digital aus. "Ich habe sie geliebt. Marilyn war so eine liebe Frau. Sie war sehr süß und nett", schwärmte die Schauspielerin von der Ikone.

Getty Images Barbrara Rush, 2019

Getty Images Barbara Rush 1964 in London

