Felix Stein begründet den Rauswurf von Aylin nach Einzeldate

In der aktuellen Folge von Die Bachelors hat Felix Stein eine Entscheidung getroffen, mit der so niemand gerechnet hatte. Kandidatin Aylin, die zuvor bei einem Einzeldate romantische Momente mit dem Rosenkavalier verbracht hatte, bekam überraschend keine Rose und musste die Show verlassen. Im Gespräch mit Promiflash erklärt Felix, wann für ihn klar war, dass es mit Aylin nicht funktioniert: "Ich wusste es irgendwie schon direkt nach dem Einzeldate, vielleicht sogar schon währenddessen." Dennoch habe er versucht, eine lockerere Stimmung zu schaffen. Doch am Ende habe einfach die Chemie nicht gestimmt.

Der Rauswurf von Aylin, die bis dahin als eine der Favoritinnen galt, sorgte in der Nacht der Rosen für ein Raunen unter den verbliebenen Ladys. "Das ist so ein Schlag ins Gesicht", waren sich die Kandidatinnen einig. Auch Aylin selbst nannte die Aktion, ihr nach dem Date keine Rose zu geben, taktlos. Felix verteidigt seine Entscheidung jedoch im Gespräch mit Promiflash. "Manchmal passt es eben einfach nicht und das ist ja auch völlig legitim", betont er und gibt zu bedenken: "Wir haben halt nur ganz wenige Momente, wo wir uns mal alleine besser kennenlernen können."

Während Felix und Martin Brauns Suche nach der Liebe bei den Fans im Netz viel Anklang findet, sieht es bei den TV-Quoten eher mau aus. Nach einem holprigen Start musste die Ausstrahlung aus programmlichen Gründen eine Woche aussetzen. Doch auch nach der Zwangspause schafft es die Datingshow nicht aus dem Quotentief heraus. Wie DWDL berichtet, stürzte die Sendung mit lediglich 230.000 Zuschauern in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen und mit einem Marktanteil von gerade einmal 6,3 Prozent auf ein Rekordtief ab.

Anzeige Anzeige

Getty Images Felix Stein, "Die Bachelors"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

RTL / Felix Stein Aylin, "Die Bachelors"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

RTL / Benno Kraehahn Martin Braun und Felix Stein, "Die Bachelors" 2025